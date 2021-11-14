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Melikgazi'nin parkları tatilde çocukları bekliyor

Melikgazi Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatiline çıkan öğrenciler için parklarda hazırlık yaparak parkları çocuklar için hazırladı.

1 Saat Önce
2021-11-14 20:07:20
Melikgazi'nin parkları tatilde çocukları bekliyor

Parklarda her yaşa hitap edecek basketbol, voleybol ve tenis sahaları bulunduğunu, buralarda eğlenceli zaman geçirileceğini söyleyerek, "80 günde 80 park projesi kapsamında yapılan 80 parkımız ve diğerlerinde yer alan yeni nesil oyun gruplarında çocuklarımız çok eğleniyor. Parklarımızda ayrıca, tüm çocuklarımız gönül rahatlığıyla oynasın diye oyun gruplarımızı dezenfekte ederek ilaçlama yaptık. Eskiyen çocuk oyun aletlerinin bakımını yaptık veya yenileri ile değiştirdik. Parklarımızı yeni nesil, modern ve eğlenceli oyun grupları ile her yaşa uygun daha nitelikli hale getirdik. Oyun gruplarında yer alan tırmanmalı oyun grupları, halat salıncak, ip karusel, güneş saati, döner kâse, dönence, barfiks, gibi oyuncaklar çocukların eğlenirken spor yaparak sağlıklı yaşamalarına da yardımcı olacak. Melikgazi'mizde parklarımızı çocuklarımıza emanet ediyoruz. Okullar tatil oldu. Gönüllerince eğlensin ve oynasınlar.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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