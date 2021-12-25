Melikgazi, en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ile 2021 yılı çalışmalarını değerlendirerek 2022 yılını planlama toplantısı yaptı.

Melikgazi Belediyesi olarak Melikgazi ilçesine yapılacak projeleri masaya yatırdıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Hem 2021 yılını değerlendiriyoruz hem de 2022'de yapacağımız çalışmaları tekrar masaya yatırıp hangilerini öncelikle yapacağız, hangileri daha sonra olacak bunlarla ilgili görüşüyoruz. Tabii Melikgazi Belediyesi yaklaşık 600 bin nüfusa hizmet ediyoruz. Dolayısıyla da yoğun bir çalışma mesaisi içerisindeyiz. Biz ilçemize en iyi hizmeti vermenin mücadelesindeyiz. Sağlıkla, ibadetle, sosyal tesisle ilgili ne tür ihtiyaç varsa bunları önceliklendirerek yapan bir belediyeyiz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın konforuna, mutluluğuna en iyi şekilde hizmet verecek projeleri ön plana çıkartıyoruz. Bütçenin dışına taşmayacak belediyeyi yük altına girdirmeyecek, mümkün olduğunca borçlandırmayacak şekilde de bütün planlarımızı o çerçevede yapıyoruz. Çok farklı, güzel projelerimiz var. Sadece Fen İşleri Müdürlüğümüzün şu anda konuştuğumuz projelerine baktığımızda 90'ın üzerinde projesi var. Bir an önce 2021 yılı bitmeden çalışmalarımızı netleştiriyoruz. Zaten çok yoğun bir çalışma yaptık. Çalışmalarınızın ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mesai arkadaşlarıma vermiş oldukları gayret ve emekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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