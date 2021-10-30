Melikgazi dönüşüyor, mahalleler yenileniyor

Nitelikli kentsel dönüşüm çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'nde yapımına başlayacağı 2 blok 73 daireden oluşan kentsel dönüşüm projesinin temelini attı.

Temel atma programına AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Hülya Atçı Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve meclis üyeleri katıldı.

Melikgazi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye'de örnek ve referans olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün temelini attığımız bu 2 bloğun hemen tamamlanmasını ve bu bölgenin çehresinin değişmesini temenni ediyorum. Burada Özhaseki Bakanımızla başlayan ve Memduh Başkanımızla devam eden hizmet atağı devam ediyor. Biz burada çok hizmet yaptık. Son iki ay içinde hem otopark hem yol hem yaya yolu olarak hizmetler yapıldı. Battalgazi Bulvarımızı yenileyerek hizmete açtık. Bugünde tam 21 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyoruz. Şuanda Kazım Karabekir, Anbar ve Küçükali Mahallesinde devam eden projelerimize Yıldırım Beyazıt ile bir yenisini ekliyoruz. Şimdi de burada yeni bir proje hayata geçiyor. Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması ve daha konforlu yerlerde yaşaması için çalışıyoruz. 2023 yılının Mayıs ayı gibi bu bloklarımızı tamamlamayı düşünüyoruz. Kayseri modeli ile bilinen bir şehir bir marka olduk. Şehircilik açısından en önde gösterilen belediyelerden bir tanesi. Hizmet açısından yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Melikgazi'nin yapmış olduğu kentsel dönüşüm çalışmaları Türkiye'de örnek gösteriliyor. 2 blok 73 daireden oluşan kentsel dönüşüm projemizin hayırlı olmasını dilerim. ” dedi.

Binaların kazasız belasız yapılmasını temenni eden Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Melikgazi Belediyesi'nin yine güzel bir işe daha imza attığını söyleyerek, projenin hayırlı olmasını diledi.



Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “Şehrimizin bu güzel semtlerinde bir kentsel dönüşüm projesi daha hayata geçiyor. Kayserimiz kentsel dönüşüm çalışmalarında çok öncelerden projeler yapan bir il. İnsanların rızasını alarak dönüşüm yapmak çok önemli. Kazasız belasız tamamlanmasını, hak sahibi kardeşlerimizin sağlıkla oturmasını diliyorum. Hayırlı olsun.” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise “Temelini atacağımız binaların kazasız belasız bitmesini diler, içinde oturacakları bu evlerin kendilerine hayırlı olmasını temenni ederim. AK Parti belediyeciliği olarak zora talip olduk. Ve birçok mümkün olmayan hizmeti hayata geçirdik. Bu güzel projenin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.