Melikgazi'den yeni yollar ile konforlu ve güvenli ulaşım

Melikgazi Belediyesi, Talas ilçesi ile yoğun bağlantı noktalarından olan Erenköy Caddesi’ni, hem Komando hem de Talas yoluna bağlayan yeni bir aksı hayata geçiriyor.

Kayseri'nin en yoğun yerlerden bir tanesi olan yolda geniş çaplı bir çalışma yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Burası Talas'a bağlantısı olan Komando Caddesi ve gerisinde de Erenköy Caddesi yer alıyor. Dolayısıyla Talas'tan şehre, şehirden Talas'a giderken her iki tarafta da yoğun trafik akıyor. Tabii bu üzerinde bulunduğumuz şu andaki konumda da Erenköy Caddesi'ni hem Komando Caddesi'ne hem de Talas Caddesi'ne bağlayacak güzel bir yolu açıyoruz. Burada yapılan çalışmalar çok kıymetli, değerli. Trafiğin rahatlamasını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Şuana kadar yaptığımız çalışmalarda, küçük bağlantı yolları olsun, kavşak bağlantıları olsun, kamulaştırdığımız evlerle, anlaştığımız arsalarla bu bağlantıları açtığımızda trafik kalabalıklığınınbüyük bir kısmı azalmış olacak. Yeni bir aks ortaya çıkıyor. Dolayısıyla üniversitenin kavşağındaki kalabalık bir miktar azalmış olacak. Burası özellikle Esenyurtve Hisarcık tarafına geçişi de rahatlatmış olacak. Emek veren mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, güzel bir çalışma oldu. Bittiğinde hem asfaltı hem kaldırımları ile birlikte büyük bir rahatlama sağlayacak. Böylece şehir içi trafiğinde ciddi bir rahatlama yaşanacak.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.