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TIMETURK / YAŞAM / Melikgazi'den her hafta bir mahallede temizlik seferberliği

Melikgazi'den her hafta bir mahallede temizlik seferberliği

Melikgazi Belediyesi daha temiz bir çevre için ilçe genelinde her hafta farklı bir mahallede çevre temizliği yapacak.

3 Saat Önce
2022-01-09 12:20:25
Melikgazi'den her hafta bir mahallede temizlik seferberliği

Temizlik çalışması yapan işçileri ziyaret ederek, emekleri için teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde günboyu temizlik ekibimiz çevre temizliği yaptık. Mahallelerimizde süpürge araçlarımız, kepçelerimizi, çöp kamyonlarımız, konteyner yıkama araçlarımız, birçok iş makinalarımız ve büyük bir orduyla ile genel bir çevre temizliği yapıyoruz. Daha temiz bir Kayseri, daha temiz bir Melikgazi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle hafriyat, çöp birikintileri temizlenecek, genel bir ilaçlama ve çevre düzenleme işi yapılacak. Böylece tüm mahallelerimizde daha güzel bir hizmet vermiş oluyoruz. Bundan sonra her hafta farklı mahallede yine bütün personelimiz ile birlikte mahalleyi temizliyoruz. Bunu sık sık yapacağız. Lütfen çevremize sahip çıkalım, çevremizi temiz tutmaya özen gösterelim ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakalım. Tüm ekiplerimizle birlikte güzel ilçemizi çiçek gibi yapıyoruz. Tüm mesai harcayan, emek veren personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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