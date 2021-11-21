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Melikgazi'de coğrafi tabanlı akıllı veri arşiv yazılımı eğitimi

Melikgazi Belediyesi personeline yönelik, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Melikgazi yapay zekâ ile coğrafi tabanlı veri keşfi, saklama ve arşiv yazılımı geoidi eğitimi düzenlendi.

1 Saat Önce
2021-11-21 15:18:18
Melikgazi'de coğrafi tabanlı akıllı veri arşiv yazılımı eğitimi

Yapılan eğitim hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemizde nitelikli personel ile hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlanmak amacıyla eğitimlerimiz devam ediyor.Melikgazi coğrafi tabanlı akıllı veri arşiv yazılımı ile coğrafi tabanlı veri arşivi veri sınıflaması, ocr (kelime taraması) yapılabilir. Şu ana kadar bu kapsamda 15 milyon veri analiz edildi. Bu sistem sayesinde her çeşitten tüm kurum verilerine tek merkezden erişilebilir ve sınıflandırılabilir. Sonucundada vatandaşa hızlı ve doğru veri anında sunulur.İş ve çalışma verimini en üst düzeye çıkartmak amacıyla, kalitenin eğitimle doğru orantılı olarak artacağına inanan belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, personellerimize yönelik eğitim faaliyetlerine devam edeceğiz. Bu eğitim programında emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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