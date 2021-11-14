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TIMETURK / YAŞAM / Melikgazi Belediyesi spor kulübünden milli bir başarı daha

Melikgazi Belediyesi spor kulübünden milli bir başarı daha

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Yavuz Sayan Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda milli takım antrenörü olarak görev alacak.

1 Saat Önce
2021-11-14 20:05:08
Melikgazi Belediyesi spor kulübünden milli bir başarı daha

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü'nün birçok başarıya imza attığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Bosna Hersek, Saraybosna'da yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Kayseri Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Spor Kulübü Antrenörü Yavuz Sayan hocamız Türkiye Taekwodo Milli Takım Antrenörü olacak. Bu derece üst düzey bir organizasyonda milli takım antrenörü olarak görev alacak olan, milli formayı giyerek bizleri de onurlandıran Yavuz Sayan Hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu takımımız ve spor kulübümüz için çok önemli bir başarı. Kendisi bu zamana kadar alt yapıdan çok sporcu yetiştirdi. Avrupa arenası ay yıldızımızı en yukarıya çıkarmak için çabalayacağına inandığımız Yavuz Hocamıza güvenimiz tamdır. Şampiyonada ülkemiz adına ter dökecek olan Milli Takım sporcularımıza ve bütün teknik heyete gönülden başarılar diliyoruz.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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