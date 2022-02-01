Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü'nden bir başarı daha

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 18-22 Ocak tarihlerinde Konya’da düzenlediği Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü'nden Beyza Basma Türkiye üçüncüsü oldu.

Melikgazi Belediyespor Kulübünün sporcusunu başarısından dolayı tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan müsabakada 73 ilden 632 kulübe bağlı 1559 sporcu başarılı olmak için mücadele etti. Binlerce sporcu arasından Beyza kızımız büyük başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye olimpiyatlara hazırlık merkezine seçilmiş sporcumuz Beyza Basma bizleri gururlandırdı. Bu başarı ile Şubat ayında Antalya'da yapılacak olan WT Başkanlık Kupası'nda Milli Takımımız adına yarışma hakkı elde etti. Başarı tesadüf değildir. Bizler genç sporcularımızın başarılı olabilmesi için elimizden gelen her desteği veriyoruz. Onlarda bunu boşa çıkarmıyor. Antrenörlerimiz Yunus Emre Sayan, Arzu Sayan ve Yavuz Sayan hocalarımıza da emekleri için çok teşekkür ederim. Performanslarına göre de en seçkin sporcularımız olarak en seçkin müsabakalarda, Kayserimizi ve Melikgazi'mizi temsil etmenin gururunu yaşayacaklar. Bu başarısından dolayı kızımızı tebrik eder, Başkanlık Kupası'nda başarılar dilerim." dedi. .