Melikgazi Belediyesi'nden tarihe estetik bir dokunuş

Melikgazi Belediyesi çevresindeki tarihi eserlere ve meydana gölge düşüren Büyükşehir Belediyesi Tarihi Şehir Kütüphanesi’nin yanında yer alan 5 katlı binanın yıkım işlemini Meclis üyeleri ve basın mensuplarının katılımı ile başlattı.

Binanın yıkımı ile tarihi bölgede yer alan Emir Sultan Cami, Şeyh Cami, Şeyh İbrahim Tennuri Türbesi, ve şehir kütüphanesi silueti ortaya çıkmış olacak. Böylece kamusal alan olarak düzenleme yapılıp hem tarihi kütüphanenin çevresi genişletilecek hem de bölgede daha geniş bir meydan ortaya çıkacak.

Şehir merkezini güzelleştirmek için güzel dokunuşlar yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu bina 40 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Emir Sultan Cami ve Tarihi şehir kütüphanesi bu binanın yıkımı ile ortaya çıkacak. Şehir merkezi bizim misafir odamız. Burası da yoğun bir şekilde ziyaretçi alan bir bölge. Kartal kavşağından bu bölgeye kadar çalışmalar yapıyoruz. Kavşaklar yol ve kaldırım olmak üzere tamamen yenilendi. Gülük Mahallesinde de aynı çalışmaları yaptık. Metruk çöp ev olarak kullanılan evler vardı. Bunların sahipleri ile anlaşarak yıkımını yaptık. Çevremizi daha nezih bir hale getirdik. Dolayısıyla şehir merkezi daha güzel bir şekle giriyor. Birkaç sene içerisinde burası nefes alır yer haline gelecek. Bu çevrede 2 bina daha satın aldık ve sosyal tesis haline getireceğiz. Tarihi eserlerin arasında kaldığı için bu binayı satın alarak tarihi silueti ortaya çıkarmak istedik. Çevre düzeni ve peyzajıyla daha güzel hale gelecek inşallah. Rabbim kazasız belasız bu binanın yıkımını tamamlamayı nasip etsin. Bu hafta boyunca binanın yıkımı dikkatli bir şekilde yapılacak.” dedi.

Kayseri Lisesi'nin karşısındaki ömrünü doldurmuş binalar içinde çalışma yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bu eski binalar üzerinde de çalışma yapıyoruz. İnşallah oraları da kaldırmak istiyoruz. Amacımız şehir merkezini düzenli ve nezih bir hale getirmek istiyoruz. Buradaki esnafımızın da önünü açmak için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca buraya çok yakın Gön Hanı da restore ediyoruz. Şehir merkezinde güzel bir yıkım yapıyoruz. Kazancılar Çarşımızda büyük bir yenileme çalışmamız devam ediyor. Şehrin her tarafında güzel dokunuşlarımız var. Şehir aksesuarlarıyla bunları yapacağız. İç ve dış turizm de böylece canlanmış olacak. Dolaysıyla birkaç sene içinde Kayseri merkezi bir canlılık ve güzelliğe kavuşacak. Tüm mesai arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize çalışmaları ve destekleri için teşekkür ederim.” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.