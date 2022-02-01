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TIMETURK / YAŞAM / Melikgazi Belediyesi'nden çocuklara özel etkinlikler

Melikgazi Belediyesi'nden çocuklara özel etkinlikler

Yarıyıl tatilinde olan öğrencileri sevindirecek bir dizi program yapan Melikgazi Belediyesi sömestr etkinliği düzenledi. Birbirinden eğlenceli tiyatrolar, konserler ve gösteriler çocukları bekliyor.

2 Saat Önce
2022-02-01 15:03:46
Melikgazi Belediyesi'nden çocuklara özel etkinlikler

Yarıyıl tatili süresince belediyeye bağlı 2 tesiste öğrenciler için kültürel, sanatsal etkinlikler ve eğitsel atölyeler olacak.

Öğrenciler için hem eğitici hem eğlendiren etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çocuklarımız evde sıkılmasın diye birçok tesisimizde onlar için organizasyonlar hazırladık. Necip Fazıl Kısakürek ve Tınaztepe Sosyal Tesislerimizde düzenlenecek olan etkinlikte workshoplar, maskot bando, zumba, mini konser, ilizyon, yoga, Hacivat ve karagöz, kukla olacak. Tatili doyasıya yaşamanız eğitici ve eğlenceli etkinlikler, konserler, bando takımları, tiyatro gibi etkinlikler ile tatil gibi tatil sizleri bekliyor. Yoğun bir ders döneminden sonra öğrencilerimiz gönüllerince eğlensinler istedik. Bu vesileyle çocuklarımızın aynı zamanda yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Etkinliklerimiz 3 Şubat Perşembe günü saat 13.00 ve 17.00 saatleri arasında Tınaztepe Sosyal Tesislerinde, 4 Şubat Cuma günü ise Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisimizde yine saat 13.00 ile 17.00 arasında olacak. Etkinliklere katılmak üzere www.melikgazi.bel.tr adresinden online kayıt yaptırabilirsiniz. Haydi çocuklar hepinizi bekliyorum." dedi. .

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