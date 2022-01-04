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TIMETURK / YAŞAM / Melikgazi Belediye personeli 3. doz Covid-19 aşısı oldu

Melikgazi Belediye personeli 3. doz Covid-19 aşısı oldu

Melikgazi Belediyesi personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde koronavirüs aşı uygulaması kapsamında aşılanmaya devam ediyor.

3 Saat Önce
2022-01-04 15:12:28
Melikgazi Belediye personeli 3. doz Covid-19 aşısı oldu

Personelin Covit aşısının üçüncü dozunun belediyedesağlık ekiplerince yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,"İki yıla yakın bir süredir mücadele ettiğimiz coronasalgınına karşı Melikgazi Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Amacımız hem vatandaşları hem de belediye personelini olası bulaşabilecek COVID-19'a ve yeni varyantlara karşı korumaktır. Bu ortak bir sorundur. Bu sorunu toplumsal bağışıklığımızı artırarak çözebiliriz. Bunun yolu da aşı olmaktan geçiyor. Belediye personeli kendilerine dağıtılan formları doldurduktan sonra, hizmet binası içerisindeki sağlık ünitesi odasında sırayla aşı oldular. Salgın sürecinin sona ermesi için aşı konusunda tüm vatandaşlarımızın hassas ve istekli olması gerekiyor. Bizzat belediyemize gelerek personelimizin aşılarını yapan Sağlık Müdürlüğümüze ve ilk günden bugüne süreci başarı ile yürüten Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim.'' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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