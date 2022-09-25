Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı: 'Büyüdükçe düzeldi'
Ortaokul yıllarından şimdiki halinden farklı göründüğü bir fotoğraf paylaşan Melek Mosso, 'Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve ben yıllarca maruz kaldım' dedi. Estetik ameliyat iddialarına ise 'Büyüdükçe düzeldi' sözleriyle cevap verdi.
2022-09-25 15:34:58
Sevilen şarkıcı Melek Mosso, ortaokul yıllarından bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "çocuk zorbalığına" dikkat çekti.
Mosso, fotoğrafını “Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin” notuyla paylaştı.
Estetik ameliyat iddialarına ise Mosso, “Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye” sözleriyle cevap verdi. .
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