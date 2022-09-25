Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı: 'Büyüdükçe düzeldi'

Ortaokul yıllarından şimdiki halinden farklı göründüğü bir fotoğraf paylaşan Melek Mosso, 'Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve ben yıllarca maruz kaldım' dedi. Estetik ameliyat iddialarına ise 'Büyüdükçe düzeldi' sözleriyle cevap verdi.