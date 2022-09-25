DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,4191 ₺

EURO

17,8508 ₺

ALTIN

973,15 ₺

BİST

3.281,61 ₺

TIMETURK / YAŞAM / Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı: 'Büyüdükçe düzeldi'

Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı: 'Büyüdükçe düzeldi'

Ortaokul yıllarından şimdiki halinden farklı göründüğü bir fotoğraf paylaşan Melek Mosso, 'Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve ben yıllarca maruz kaldım' dedi. Estetik ameliyat iddialarına ise 'Büyüdükçe düzeldi' sözleriyle cevap verdi.

3 Saat Önce
2022-09-25 15:34:58
Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı: 'Büyüdükçe düzeldi'

Sevilen şarkıcı Melek Mosso, ortaokul yıllarından bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "çocuk zorbalığına" dikkat çekti.

mosso_cocukluk

Mosso, fotoğrafını “Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin” notuyla paylaştı.

Estetik ameliyat iddialarına ise Mosso, “Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye” sözleriyle cevap verdi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş