Meksikalı ünlü oyuncu Mendoza'ya suikast

Meksikalı ünlü aktris Tania Mendoza, bir futbol akademisinin kapısında 11 yaşındaki oğlunu beklerken öldürüldü.

Yeryüzünün en tehlikeli ülkeleri listesinde başı çeken Meksika'da, oyuncu ve şarkıcı Tania Mendoza yerel saatle 18.30 sularında vurularak öldürüldü.

Morelos eyaletindeki Cuernavaca şehrinde yaşayan 42 yaşındaki Mendoza, kurşunlara hedef olduğunda bir futbol akademisinin kapısında oğlunu bekliyordu.

La Mera Reyna del Sur filmiyle tanınan aktris, 11 yaşındaki oğlunu beklerken yanına aniden bir motosiklet yaklaştı ve saniyeler içinde arka arkaya silah sesleri duyuldu.

Yerel medya, spor tesisinin önünde çocuklarını bekleyen diğer ailelerin de olduğunu ve birçok kurşun isabet eden Tania Mendoza'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini yazdı.

Saldırganlar olay yerinden motosikletleriyle hızla uzaklaştı, polis operasyon başlatırken şimdiye kadar gözaltına alınan kimse yok. Meksika Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin detay vermedi.

2005'te vizyona giren La Mera Reyna del Sur'la şöhret olan Tania Mendoza, 2010 yılında ise kocası ve altı aylık oğluyla kaçırılmıştı. Bir güvenli eve götürülen Mendoza ve eşi dövülmüştü.

Oyuncu serbest kaldıktan sonra ise birçok ölüm tehdidi aldı. Kariyerinde çok sayıda televizyon dizisi bulunan aktris, son yıllarda oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa yönelmiş ve beş albüm kaydetmişti.

Resmi verilere göre, Meksika'da her gün en az 10 kadın öldürülüyor. El Pais, Mendoza'nın yalnızca Morelos eyaletinde son 24 saatte öldürülen üç kadından biri olduğunu belirtiyor.

Uyuşturucu kartellerinin kanlı savaşlarına sahne olan Meksika'da günde ortalama 100 cinayet işleniyor ve kurbanların yüzde 95'ini kimin öldürdüğü bile bulunamıyor.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.