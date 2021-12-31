Mekke’nin fethi ne zaman? 31 Aralık Mekke’nin fethi mesajları ve sözleri

Mekke’nin fethi Müslümanlar için büyük bir önem arz ediyor. Mekke’nin fethinin yıl dönümünü büyük bir heyecanla bekleyen Müslümanlar bu tarihte günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar yaparken aynı zamanda sevdiklerine mesajlar gönderiyor. Peki, Mekke’nin fethi ne zaman? İşte Mekke’nin fethi mesajları ve sözleri

Mekke'nin fethinin yıl dönümü dolayısıyla Mekke'nin fethi mesajları ve sözleri Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Mekke'nin fethi her yıl 31 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında kutlanıyor. 11 Ocak 630 tarihinde gerçekleşen fethin üzerinden bugün itibariyle 1392 yıl geçti.

MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN?

Mekke'nin fethi 11 Ocak tarihinde gerçekleşti. Her sene 31 Aralık itibari ile fetih kutlamaları başlıyor. Hazreti Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630)[6] 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Hazreti Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Hazreti Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar'la Kâbe'yi tavaf etti.

Fetihten hemen sonra Hazreti Muhammed, Kâbe'de ilk hutbesini verdi. Mekkeliler'in şüphelerini de gidermek adına hutbesinde şu sözlere de yer verdi:

"Benim hâlimle sizin hâliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de diyorum ki: 'Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, hepinizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz; sizler artık serbestsiniz." (Yusuf Sûresi 92. âyet)

MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

-Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile…

-Bugün Mekke'nin fetih yıldönümü. Tüm İslam aleminin (bu fethin yüzü suyu hürmetine) uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını, daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını Rabbim'den niyaz ederim.

-Bugün Mekke'nin fetih yıldönümü hayırlı olsun hepimize...

-31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

-Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu, Anaların ağlamadığı, Şehitlerin gelmeyeceği inancıyla, Mekke'nin Fethi'nin Müslüman alemine yeni yılda huzur ve güven ortamına kavuşması dileğimle.

-İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.