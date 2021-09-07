Mekatronik öğrencisi 'ayakkabı ressamlığıyla' kendi işinin patronu oldu

Genç girişimci, ürettirdiği ayakkabıları İstanbul temaları, film ve animasyon karakterleriyle süsleyerek meraklısıyla buluşturuyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Ömer Faruk Kayım, kendi ürettirdiği ayakkabıları talepler doğrultusunda kişiye özel çizdiği resimlerle yeniden tasarlayarak genç yaşta kendi işinin patronu oldu.

İlkokuldan bu yana devam eden resim sevgisini, liseyi bitirdikten sonra eski ayakkabıları boyayarak farklı bir şekilde sürdüren Kayım, ilk çalışmalarının beğeni toplamasının ardından bu yolda yürümeye karar verdi.

Arkadaşıyla satın aldıkları ayakkabıları İstanbul temalarının yanı sıra, film karakterleri, animasyonlar ve kişilerin isteği doğrultusunda özel motiflerle sanatla buluşturan Kayım, mühendis adayı bir genç girişimci olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Kayım, üniversite sınavına hazırlanırken stres atmak için başladığı ayakkabı ressamlığından ticarete dönüşen hikayesini AA muhabirine anlattı.

"Ağabeyimin eski ayakkabısını boyayarak başladığım işte tüm Türkiye'ye tasarım gönderiyorum"

Liseyi bitirdikten sonra bir arkadaşıyla ticaret yapmanın yollarını aradıklarını anlatan Kayım, ayakkabılara resim çizerek satabileceklerini düşündüklerini söyledi.

Bu amaçla ilk olarak ağabeyinin ayakkabısı üzerine resim çizdiğini ve beğeni topladığını belirten Kayım, şöyle devam etti:

"Ağabeyimin ayakkabısı çok beğenildi. Ayakkabıları özelleştirebilir, kişiselleştirebilir miyim diye düşündüm. Arkadaşımla birlikte bu işe başladık. Birçok boya denedik ama yurt dışından olduğu için getirtemedik. Yurt içinde araştırmaya başladık. Zorlandık ama sonunda bulduk. Eski ayakkabılarımızı boyayarak başlamış olduk. Arkadaşım babası bize biraz sermaye verdi ve biz de ayakkabı aldık ve boyayarak arkadaşlarımıza verdik. Sonradan baktık ki insanların ayakkabı tasarımına ilgisi arttı. Gelen paralarla yeni ayakkabılar aldık ve tasarımlara devam ettik. Şimdi Türkiye'nin birçok yerine sipariş üzerine resim çizdiğimiz ayakkabıları gönderiyoruz."

Bu süreçte maddi zorluklar yaşadıkları için kargoları arkadaşının babasının arabasıyla yaptıklarını söyleyen Kayım, ilk zamanlarda İstanbul için tüm siparişleri bu şekilde dağıttıkları anlattı.

"Siparişler artınca kendi ayakkabımızı ürettirmeye başladık"

Kaliteli bir boya için Amerika'dan sipariş verdiklerini ve siparişin 3 ay gelmeyince aynı boyayı İstanbul'da arayıp bulduklarını kaydeden Kayım, şöyle devam etti:

"Artık boyadığımız ayakkabıların her biri sanat değeri taşımaya başladı. Çünkü her biri tek ve kişiye özel. Saatlerimizi vererek ayakkabılara tasarım yapıyoruz. İnsanlar bunları özel bir ayakkabı olarak alıyorlar çünkü verdiğimiz emeği biliyorlar. Çok fazla sipariş almaya başladıktan sonra kendi ayakkabılarımızı da üretmeye başladık. İki modelin üretimi yaptırıp onların üzerine resim çizerek satıyoruz artık. Pahalı ayakkabılarını göndermek isteyenler oldu bu süreçte. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. İnsanlar ayakkabılarında sanat olduğu için değer veriyorlar."

Kayım, günde bazen 5 sipariş geldiği için zorlandıklarını, yeni tasarımcılar aradıklarını söyledi.

Girişimcilik serüvenini öğrencilikle bir arada yürütmeye çalıştığını söyleyen Kayım, "Mekatronik mühendisliği okuyorum, bir yandan da kendi paramı kazanmak için ayakkabı tasarımları yapmaya devam ediyorum. Hem öğrenci hem de kendi işinin sahibi biri olarak bu iş benim için gurur verici bir hale geldi. "ifadelerini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.