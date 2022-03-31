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TIMETURK / YAŞAM / Mehmet Rıfat Özkök Kimdir?

Mehmet Rıfat Özkök Kimdir?

Son döneme damgasını vuran başarılı sporcu Mehmet Rıfat Özkök, 1987 İstanbul doğumludur. Başarılı kariyeri ve projeleri ile gündemde olmaya devam eden genç sporcu hem eğitmenliği hem de kazanmış olduğu madalyaları ile dikkat çekmektedir.

2 Saat Önce
2022-03-31 21:22:20
Mehmet Rıfat Özkök Kimdir?

Pek çok derginin kapak yüzü olan genç ve başarılı sporcu spor kariyerinde hızla ilerleyerek Özkök WBFF PRO Dünya Şampiyonasına için de hazırlıklarına başladı.

Mehmet Rıfat Özkök Başarılı Kariyeri İle Adından Söz Ettiriyor

Genç yaşına rağmen vücut geliştirme sporunda hızlı ve emin adımlar ile ilerleyen Rıfat Özkök, pek çok yarışmaya katılarak ülkemize madalya kazandırmıştır.

2014 yılında Men's Health Best Body Turkey seçilmiştir.

2015 Wabba World Champion Body-Fitness (Mr. Universe) Tiran/Arnavutluk)

Men's Fitness 2016 Temmuz sayısında kapak yüzü olmuştur.

2017 Dubai Muscle Show

2019 yılında Los Angeles/California'da düzenlenen WBFF ‘de Muscle ve Fitness kategorilerinde 2 ayrı madalya kazanmış ve Pro-Kart almıştır.

2020 Ekim Men's Fitness dergisi 7 kapak starından biri olmuştur. .

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