Mehmet Metiner'in acı günü
Yeni Şafak yazarı, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'in babası Bedir Metiner hayatını kaybetti. Metiner, haberi sosyal medyadan duyurdu.
2021-09-24 16:02:17
Yeni Şafak yazarı, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'in babası Bedir Metiner hayatını kaybetti. Metiner, haberi sosyal medyadan duyurdu.
Metiner'in paylaşımı şöyle oldu:
Babam Bedir Metiner…
Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu…
Üzgünüz…
Dualarınızı esirgemeniz dileğiyle…
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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