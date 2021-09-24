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TIMETURK / YAŞAM / Mehmet Metiner'in acı günü

Mehmet Metiner'in acı günü

Yeni Şafak yazarı, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'in babası Bedir Metiner hayatını kaybetti. Metiner, haberi sosyal medyadan duyurdu.

3 Saat Önce
2021-09-24 16:02:17
Mehmet Metiner'in acı günü

Yeni Şafak yazarı, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'in babası Bedir Metiner hayatını kaybetti. Metiner, haberi sosyal medyadan duyurdu.

Metiner'in paylaşımı şöyle oldu:

Babam Bedir Metiner…

Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu…

Üzgünüz…

Dualarınızı esirgemeniz dileğiyle…

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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