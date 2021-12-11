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TIMETURK / YAŞAM / Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı

Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı

CNNTürk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk olan gazeteci ve AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner ablasının vefat haberini canlı yayında aldı.

3 Saat Önce
2021-12-11 09:21:07
Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı

AK Parti 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, dün gece aldığı acı haberle sarıslıd.

CNNTürk'te tartışma programında canlı yayına katılan Mehmet Metiner, bir süre cep telefonu üzerinden mesajlaştıktan sonra söz alarak "Ablam hastanede tedavi görüyordu. Entübe haldeydi. Vefat haberini aldım" dedi.

Programdan müsade isteyen Metiner canlı yayından ayrıldı.

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Programda yer alan diğer konuklar ise Mehmet Metiner stüdyodan ayrılmadan önce kendisine başsağlığı diledi.

"BİR YANIM DAHA EKSİLDİ"

Metiner, acı haber Twitter hesabından böyle duyurdu:
"Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü. İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim. Bir yanım daha eksildi dostlar. Üzüntüm sonsuz. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle"

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Mehmet Metiner'in babası Bedir Metiner (94) eylül ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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