Mehmet Hanifi Kutlar'dan bilimsel açıklama

1988 İstanbul doğumlu olan Mehmet Hanifi Kutlar, ülkemizin yetiştirdiği en önemli genç girişimcilerden biridir.

Genç yaşında yurt içi ve dışında önemli başarılara imza atan KUTLAR, sağlık sektörüne sağladığı katkılarla tanınmaktadır. Biyoloji lisansını ülkemizde tamamladıktan sonra daha iyi bir eğitim alma amacıyla yurt dışına gitmiş ve tıp alanında uzmanlaşma adımlarını atmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun da desteklediği projesinden itibaren hem iş hayatını başarılarıyla taçlandırmış hem de almaya devam ettiği eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişimine devam etmiştir.



Sağlık sektörüne vurduğu damgayla tanınan KUTLAR, sağlık turizmi alanında hizmet veren Bench Turizmi ve saç ekimi sektörünün gözbebeği Estecapelli Saç Ekim Merkezinin kurucu ortağıdır.



Saç Ekimi Sektörüne Profesyonel Dokunuş



Birçok insan saç ekiminin çok acılı ve uzun sürede iyileşen bir işlem olduğunu düşünür. Estecapelli Saç Ekim Merkezinde uygulanan son teknolojik yöntemlerle acı en aza indirgeniyor.



Kurucu ortaklığını Mehmet Hanifi Kutlar'ın yaptığı bu merkez, kişiye göre en uygun saç ekim yöntemini belirliyor. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen turistlerin sıklıkla tercih ettiği "ozon fue" saç ekim yöntemi, titizlikle gerçekleştirilerek tercih edenlere kolaylıklar sunuyor. Bu yöntemle hem iyileşme süresi kısalıyor hem ağrı miktarı azalıyor hem de görünür iz ihtimali en aza düşüyor. Çok avantajlı olduğu için bu yöntem, daha çok tercih edileceğe benziyor.



Sağlık sektörünün nabzını tutan ve sektöre yön veren Mehmet Hanifi Kutlar, sağlık sektörüyle turizmi birleştirerek tercih edenlere inanılmaz deneyimler sunuyor. Saç ektirmeye gelenleri üstün hizmet anlayışıyla hem İstanbul'un güzellikleriyle buluşturuyor hem de onları gür saçlara kavuşturuyor. KUTLAR, sektöre yaptığı katkılarla her zaman ülkemizi gururla temsil etmeye devam edecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.