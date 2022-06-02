Mehmet Fatih Akdemir: Sağlık turizminde Türkiye’nin geliri her geçen yıl artıyor

Hair Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Akdemir, sağlık turizminde İstanbul’un dünyanın en önemli sağlık merkezi olduğunu söyledi.

2013 yılında ortağıyla birlikte “Hair Of Istanbul” firmasını kuran ve firmada CEO'luk görevini üstlenen Mehmet Fatih Akdemir, hem doktor kalitesi hem de teknolojik altyapısı sayesinde ülke olarak sağlık turizminde cazibe merkezi olunduğuna vurgu yapıyor.

Türkiye'de saç ekiminin başarılı doktorlar tarafından yüksek teknoloji ile gerçekleştirildiğini vurgulayan Akdemir, “Konforlu hizmet sunumunun da katkısı ile ülkemizin bu alanda dünya çapında cazibe merkezi haline geldi” dedi.

“Tecrübeli doktor ve teknolojik altyapının etkisi büyük”

Akdemir, saç ekiminde yakalanan kalite ve başarı oranının, Türkiye'yi ve özellikle de İstanbul'u bu alanda dünyanın önde gelen merkezlerinden bir tanesi haline getirdiğini kaydetti.

Mehmet Fatih Akdemir şunları söyledi: “Saç ekiminde yurt dışından ülkemize yönelik rağbet, bu operasyonların Türkiye'de daha ucuz olmasından değil, başarılı doktorlar ve yüksek teknolojiyle bütünleşmiş olarak sunulan konforlu hizmetlerden kaynaklanıyor.”

Türkiye'nin geliri her geçen yıl artıyor

Türkiye'nin sağlık turizmi gelirinin her yıl katlanarak arttığına dikkat çeken Akdemir, "Başta saç ekimi olmak üzere bu tip operasyonlarda git gide daha çok kişinin Türkiye'yi tercih ettiği göz önüne alınırsa, bu sayı daha da artacak gibi görünüyor” diye konuştu. .