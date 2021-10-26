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TIMETURK / YAŞAM / Mehmet Aslan Sienna Photo Awards'ta 'Yılın Fotoğrafı' ödülünü aldı

Mehmet Aslan Sienna Photo Awards'ta 'Yılın Fotoğrafı' ödülünü aldı

Fotoğrafta İdlib'e düşen bir bomba nedeniyle sağ bacağını kaybetmiş bir baba ve sarin gazının etkisinden dolayı doğuştan uzuvları olmayan oğlu yer alıyor

10 Dakika Önce
2021-10-26 21:21:49
Mehmet Aslan Sienna Photo Awards'ta 'Yılın Fotoğrafı' ödülünü aldı

Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Sienna Photo Awards'ta 'Yılın Fotoğrafı' ödülünü Hataylı fotoğrafçı Mehmet Aslan kazandı. Yarışmaya 11 farklı kategoride 163 ülkeden fotoğrafçılar katıldı. Fotoğrafçı Mehmet Aslan'ın 'Hayatın Zorluğu' adlı fotoğrafı 2021 Yılın Fotoğrafı Ödülü'nü kazandı.

Fotoğrafta İdlib'e düşen bir bomba nedeniyle sağ bacağını kaybetmiş bir baba ve sarin gazının etkisinden dolayı doğuştan uzuvları olmayan oğlu yer alıyor.

Yarışmayı kazanan isimlere ödülleri İtalya'da yapılacak törenle verilecek. Sanatçıların eserleri bir ay süreyle düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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