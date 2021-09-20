Medine Abdullayeva’dan Sunuculuğun Püf Noktaları

Azerbaycan’ın tanınmış sunucularından Medine Abdullayeva, yıllardır büyük bir özveri ve başarı ile yürüttüğü sunuculuğa dair püf noktalarını, sunuculuk yapmayı planlayan gençler için, paylaştı.

Dilin kullanımına ve etkili iletişime dair açıklamalarda bulunan Medine Abdullayeva, akıcı konuşmanın geliştirilmesi için yüksek sesle kitap okunması gerektiğini söyledi. Akıcı konuşabilen bir insanın ikna kabiliyetinin de yüksek olacağını ifade eden Medine Abdullayeva, “Gerek program gerekse haber sunan kişi ister sahnede isterse ekranda yer alsın amacı karşısındaki kişileri ikna etmektir” dedi. Kişinin akıcı konuşmaya başlaması ile birlikte kendisine bir özgüven geleceğini ve kişi farkında olmasa bile beden dilini de kullanmaya başlayacağını söyleyen ünlü sunucu, “Konuşma esnasında önem arz eden noktalar, herhangi bir yere tutunmamak, elleri cepte olmamak, başın dik tutulması, muhatabın gözlerinin içine bakılması gibi incelik isteyen davranışlardır” dedi.

Doğru bir hitabet şeklinin doğru bir sunum için çok önemli olduğuna değinen Medine Abdullayeva, kişinin eğer bir sahnede sunum yapması gerekiyorsa, detaylardan olabildiğince kaçınarak ve göz kontağı kurmaya çalışarak sunum yapmalarının daha iyi olacağını söyledi. Kitlelere hitap etmek için diksiyon eğitiminin de büyük önem taşıdığını ifade eden ünlü sunucu, “Bu aşamada nefes teknikleri çok büyük önem taşımaktadır. Etkili bir iletişimin vazgeçilmez unsuru diksiyon, doğru dil kullanımı ve tabii ki doğru bir şekilde uygulanan nefes teknikleridir” dedi.

Bir sunucunun herkesi memnun etmesi gerektiğini belirten Abdullayeva, “Bunu sağlamak için ses egzersizleri yapılmalı, yüksek sesle okuma yapmanın önemi küçümsenmemeli, gündelik hayatta düzgün ve akıcı konuşmak için yüksek sesle konuşmak gerekir.” dedi. Sunuculuğun püf noktalarına da değinen ünlü sunucu, “ Sunduğunuz her ne ise onu dinlemek zorundasınız. Sunumunuzdaki terimlerin anlamlarına hâkim olmanız gerekiyor. Kendinizi sürekli geliştirerek konuşmanıza güvenecek seviyeye gelin.” dedi.

Sunuculuk alanında tecrübesi bulunmayanlara da şans verilmesini isteyen Medine Abdullayeva, “Bu kişilere şans verilmeli ki alanlarında deneyim kazansınlar. Uzman kişilerden sunuculuğa dair eğitim almaları, kritik anları rahatlıkla atlatmalarına ve kendilerine güven duymalarına yardımcı olur “ dedi. Diksiyonun yalnızca doğru dil kullanımı için değil beden dili ile birlikte kullanıldığında etkili bir iletişim için de gerekli olduğunu belirten Abdullayeva, son olarak kişilerin kendi seslerini dinlemelerinin yanı sıra doğru dil kullanımı için radyo tiyatrolarını da dinlemelerinin faydalı olacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.