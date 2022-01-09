DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konya ve Denizli'de deprem
Çin'de 14 milyon kişiye toplu koronavirüs testi
En çok yatırım yapılan kripto paralar hangileridir?
Teşkilat full izle! Teşkilat son bölüm nasıl izlenir? Teşkilat 29. bölüm izle
Kazakistan'da hayat normale dönüyor
'Meslek tanımı'nda kargaşa sona eriyor
Uğur Aslan kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında? Uğur Aslan nereli?
Nazarbayev'in danışmanı açıkladı: ''Görevi Tokayev'e kendisi devretti''
Kimliğe e-İmza yükleme işlemleri yarın 50 ilde başlıyor
Kesik başların dudaklarındaki iplerin gizemi çözüldü!
Türkiye Sarıkamış'ta 'Şühedanın İzinde' yürüdü
Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
TOKİ’den İstanbul’da ev satışı! En ucuzu 376 bin TL olacak

TIMETURK / YAŞAM / Meclis ve encümen uyum içinde Melikgazi için çalışıyor

Meclis ve encümen uyum içinde Melikgazi için çalışıyor

Melikgazi Belediye Meclisi Melikgazi'de vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi anlamında uyum içinde çalışmaya devam ediyor. 2021 yılında alınan 256 kararın 228’i oy birliği ile alınarak kararlarda yüzde 90’ın üzerinde bir birliktelik sağlandı.

2 Saat Önce
2022-01-09 12:26:04
Meclis ve encümen uyum içinde Melikgazi için çalışıyor

Melikgazi'de alınan kararların uyum ve işbirliği içinde alındığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi 256 meclis kararı ve 3223 encümen kararını alarak gerçekleştirdi. Melikgazi'mize değer katan çalışmalarımızı ve projelerimizi Meclis üyelerimiz ile uyum içinde görüşerek karara bağladık. Bilgi ve tecrübe ile, koordineli, uyumlu ve işbirliği içinde çalışarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Melikgazi'mize en iyi hizmetleri sunmanın gayreti ile yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Hizmetin en iyisini hak eden Melikgazilihemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve vatandaşlarımıza hizmet etmekten gurur duyduğumuz ilçemize daha iyi hizmet etmek için kararlar alıyoruz. Bu kararların herkesin ortak fikri, düşüncesi ile oy birliği ile alınması bizler için çok önemli. Bu planlamalarımızda ve projelerimizde Meclis kararları ile Encümen kararların büyük katkısı vardır. Özellikle meclis kararları ilçeyi yönlendirici, ileriye dönük ve geleceği planlayan kararlarımızdır. 2022 yılında da yine hizmetlerle dolu bir yıl için biz hazırız. Daha güzel bir Melikgazi için ilk günkü heyecanla durmadan çalışmak var, durmak yok. Tüm Meclis üyelerimize, ekip arkadaşlarımıza çalışmaları ve destekleri için teşekkür ediyor, alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş