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TIMETURK / YAŞAM / Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı!M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı seferlerine başladı.

2 Saat Önce
2021-12-20 08:32:53
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu bugün 06.00 itibarıyla işletmeye açıldı. Seferler Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılıyor.

Yeni açılan metro durakları

Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları, toplam 15 lokasyondan geçecek.

Duraklar şu şekilde olacak;

Mecidiyeköy

Çağlayan

Kağıthane

Nurtepe

Alibeyköy

Çırçır Mahallesi

Veysel Karani-Akşemsettin

Yeşilpınar

Kazım Karabekir

Yenimahalle

Karadeniz Mahallesi

Tekstilkent-Giyimkent

Oruç Reis

Göztepe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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