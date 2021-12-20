Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı!M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı seferlerine başladı.
2021-12-20 08:32:53
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu bugün 06.00 itibarıyla işletmeye açıldı. Seferler Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılıyor.
Yeni açılan metro durakları
Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları, toplam 15 lokasyondan geçecek.
Duraklar şu şekilde olacak;
Mecidiyeköy
Çağlayan
Kağıthane
Nurtepe
Alibeyköy
Çırçır Mahallesi
Veysel Karani-Akşemsettin
Yeşilpınar
Kazım Karabekir
Yenimahalle
Karadeniz Mahallesi
Tekstilkent-Giyimkent
Oruç Reis
Göztepe
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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