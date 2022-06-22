MEC Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine yönelik kurban organizasyonu

MEC Vakfı Kurban Organizasyonu, Türkiye'de belirlenen ihtiyaç sahiplerine 500'er gramlık tek kullanımlık parçalar halinde 4 kg'lık paketlerde adreslerine kadar teslimat yapacak.

Herbir ihtiyaç sahibine kemiksiz 4 KG

Bu yıl düzenlenecek kurban organizasyonunda farklı yenilikler getiren MEC Vakfı, Türkiye dağıtımında kurban paylarını 500'er gramlık parçalar halinde her bir ihtiyaç sahibine toplam 4 kg kemiksiz et olacak şekilde ulaştıracak.

Organizasyonun Türkiye ayağında isteyen vekalet sahiplerine kurban paylarının dağıtımına katılma imkanı da sunuluyor. Vekalet sahipleri, vekalet verme aşamasında dağıtım bölgelerinden iştirak etmek istediği yeri seçerek talebini belirtebiliyor.

Kurbanlıkların iyisi, güzeli

MEC Vakfı Kurban Organizasyonunda yaş ve sağlık kriterlerine uygun kurbanlık tedariğine erkenden başlanıyor. Büyükbaşta ortalama ağırlığı 350 kg olan sadece dana ve düve cinsi, küçükbaşta ortalama ağırlığı 50 kg olmak üzere yerli ırk cinsler kurbanlıklar temin ediliyor.

Noter, veteriner ve Diyanet görevlisi gözetiminde kesim

Kurbanlıkların İslami usullere uygun olarak kesilmesi, dinlendirilmesi ve sağlıklı koşullarda teslim edilmesine özel önem veren MEC Vakfı, kurbanların kesim ve paketleme işlemlerinin zamanında ve sağlıklı yürütülebilmesi için modern tesisleri tercih ediyor.

Kurban ibadetinde önemli şartların başında vekalet, tekbir ve besmele geliyor. Kesimde, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek zikredilerek vekaletler kesim ekibine veriliyor. Organizasyonda taahhüt edilen koşulları denetlemek ve kontrol etmek amacıyla kesim tesisinde Noter, Veteriner ve Diyanet görevlilerinin hazır olacağı şekilde çalışmalar yürütülüyor. Avustralya'da yapılacak kesimlerde ise Helal Tescil Kuruluşu temsilcileri bulunuyor.

MEC Vakfı 17. Uluslararası Kurban Organizasyonunda Türkiye'de kesimi yapılacak ve Türkiye'de dağıtımı yapılacak kurbanlıklar için Büyükbaş Kurban Hisse Bedeli 2.800 TL, Küçükbaş Kurban Bedeli 2.950 TL olarak belirlendi.

Avustralya'da kesimi yapılacak ve Endonezya'da dağıtımı yapılacak kurbanlıklar için Büyükbaş Kurban Hisse Bedeli 250 Avustralya Doları, Küçükbaş Kurban bedeli 270 Avustralya Doları olarak belirlendi. Organizasyona ilişkin bilgilendirici içeriğe kurban.mec.org.tr, vekalet işlemlerine vekalet.mec.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

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