Mazlumların sesi İHH

İHH İnsani Yardım Vakfı işgal, savaş ve doğal afetler sonucu mağdur olmuş kişilere yardım etmektedir. 1995 yılında vakıf olarak İstanbul’da kurulmuştur.

İnsani Yardım Vakfı mazlumların sesi olma ilkesinden hareketle öncelikle savaş bölgelerinde ve savaşın etki sürdüğü bölgelerde sonrasında ise sırasıyla afet bölgelerinde ve yoksulluk olan ülke ve bölgelerde faaliyetlerini sürdürmektedir.



İnsani Yardım Vakfının Vizyon ve Misyonları



• Öncü olmak ve hakem olmak ilkelerinin beraberinde en önemli vizyonlarından biri de tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar içinde iş birliğini geliştirip ortak şuur oluşturmak.

• İHH toplumlar arasında köprü oluşturmak ve sömürünün olmadığı adil bir dünya inşası ilkesiyle hareket etmektedir. Yoksulluğun ortadan kalkması ve sosyal adaletin sağlanması vizyonunu bütün insanlara gereksinim duydukları insani yardımı ulaştırarak haysiyetli bir ömür sunmak misyonu ile tamamlamaktadır.

• Emaneti en uygun şekilde kullanmak ve şeffaf olmak ilkeleriyle yardımları doğru yerlere aktarmayı ve bağışçıların aklında soru işaretleri kalmadan yerine getirmek misyonunu benimsemişlerdir.

• Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetlerin yarattığı olumsuzlukları gidererek birey ve toplumların kendilerini yeniden ayağa kaldırmasını sağlamak bir diğer misyonlarıdır.

• Yoksulluğun giderilmesini ve adaletli bir sosyal yaşam oluşmasını sağlamakta görev edindikleri bir diğer ilkedir.

• Hizmeti öne çıkarma ilkesiyle kalıcı ve nitelikli projeler üretmek vizyonunda ilerlemekte önemsedikleri bir diğer noktadır.

İnsani Yardım Vakfının Çalışma Alanları

İNSANİ YARDIM

İHH; hastalık, yoksulluk, doğal afet ve savaş gibi çeşitli olumsuzluklar yüzünden mağdur durumdaki milyonlarca insanın insani ihtiyaçlarını karşılamak için bu bölgelere gıda, eğitim, sağlık gibi temel konularda yardım elini uzatıyor.

İNSAN HAKLARI

İHH, din, dil, ırk ayrımı gözetmeden insanların özgür ve adil bir yaşam geçirmelerini diliyor, istiyor ve bunun için de elini taşın altına koyuyor. Masum ve mazlum insanların yaşadıkları zorluklar ve zulümden kurtaracak projeler üretiyor, çatışma ve savaş bölgelerinde yaşanan ihlallerle ilgili tüm Dünya kamuoyunu ve gerekli mercileri harekete geçirme girişimlerinde bulunuyor.

İNSANİ DİPLOMASİ

İnsani Yardım Vakfı, insan hayatının konu olduğu durumlarda devletlerarası diplomasinin işlemediği veya yavaşladığı pozisyonlarda, aktif olarak insani diplomasi çalışmaları yürütüyor. Anlaşmazlıkta olan taraflar arasında hakemlik yapmanın yanı sıra, hukuksuzca tutuklanan insanların hayatlarının kurtarılması yönünde çalışmalar yapıyor.

ACİL YARDIM

İHH, Dünya üzerinde oluşabilecek herhangi bir olumsuzlukta; savaş, iç çatışma, doğal afetler gibi şu faaliyetlerde bulunmaktadır.

1. Temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı

2. Mağdurlar için güvenli ortam sağlanması

3. Çadır, prefabrik gibi ihtiyaç birimlerinin kurulması

4. Gezici sağlık araçları, tıbbi malzeme temini vb. sağlık yardımları

ARAMA KURTARMA

İHH arama kurtarma ekipleri işlerinde yeterli olabilmek için pek çok eğitimden geçerler. Yangında arama kurtarma, göçük altında arama kurtarma ve su altında arama kurtarma gibi pek çok eğitimden geçen ekip herhangi bir afet ve felaket anında ivedilikle olay bölgesine geçmektedir ve vatandaşın yardımına koşmaktadır.

İnsani Yardım Vakfının Yapmış Olduğu Proje ve Çalışmalar

• RAMAZAN

İHH, “Ramazanda Umut Var ‘” sloganıyla bağışçılardan toplanılan zekât ve fitrelerini, isterlerse kumanyalarını ya da iftar yemeği ikram etme suretiyle zengin ile fakir, ihtiyaç sahibi olmayanla olanı bir araya getiriyor.

Ayrıca masum çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye de edebiliyorsunuz bağışlarınızla.

• YETİM



İHH bugün 13 ülkede 38 yetimhane, 1 çocuk yaşam merkezi ve 1 yetim eğitim merkezi inşa etmiş durumdadır. Bunun yanı sıra bağışçıları sayesinde Türkiye'de ve dünyada toplamda 113.717 yetime sahip çıkmaktadır.

Her sınıfın bir yetim kardeşi var projesiyle öğrencilere paylaşma ve duygudaşlık kurma değerleri aşılanıyor. Öğrencilerin birikimleriyle akranları olan muhtaç çocuklara yardımcı oluyorlar.

• SU KUYULARI

İHH, Çad, Gana, Mali, Gine, Nijer, Kamerun, Sierra Leone, Benin, Sudan, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Zimbabve ve Afganistan'da yetersiz su kaynakları ve temiz suya ulaşılamaması gibi nedenlerden dolayı su kuyuları açmakta ve temiz olmayan su kaynaklarını içilebilir hale getirmektedir. Bağışçıların sayesinde su sorunu olan mazlum coğrafyanın yanında ve yardımında olabilmektedir.

• KATARAKT



İHH, Son 13 yılda bağışçılarının yardımlarıyla 140 binden fazla kişinin katarakt ameliyatlarını yaptırmıştır. 'Siz Görürseniz Onlar da Görecek'' sloganıyla görmeyen gözlerin devası olmuştur.

• SURİYE



İHH, Suriye'de 39 yerleşim alanı yapmış ve bu yerleşim alanında 100 binden fazla kişi yaşamaktadır. Bunun dışında Suriyeliler için; 56 fırın, 30 mutfak, 35 ücretsiz giyim mağazası, 14 sağlık tesisi, 67 hastane, 2 üniversite, 48 okul ve Reyhanlı'da 990 kişilik Eğitim Köyü hizmetlerine devam etmektedir. Ayrıca her ay 16 binden fazla yetim çocuğa yardım yapılmaya devam edilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.