MasterChef’te sürpriz veda

MasterChef Türkiye 2021'in ekranlara gelen son bölümünde sürpriz bir veda yaşandı. Mehmet Şef’in “Seni ilk 5’te görüyorum” dediği aday Emre Büber elendi. Hırslı ve sempatik tavrıyla izleyicilerin dikkatini çeken Emre Büber, yarışmaya ağlayarak vede etti.

MasterChef Türkiye 2021'in ekranlara gelen son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Bu hafta elenen isim Emre oldu ve şeflerde büyük şaşkınlık yaşadı. Mehmet Şef'in “seni ilk 5te görüyordum” dediği Emre yarışmaya ağlayarak veda etti.

Büber'in elenmesiyle ilgili

ilginç iddialar ortaya atıldı

Öte yandan Sevilen ve finale kadar gideceği düşünülen Emre Büber'in bu vedasının ardından ortaya çeşitli iddialar atıldı ve herkes bilerek yarışmadan çekildiğini söyledi. Ünlü fenomen Ata Benli de Emre Büber'in parkinson hastası olduğunu ve bu yüzden yarışmadan ayrıldığını iddia etti!

Ata Benli'nin söylediğine göre ise Emre Büber'e 'parkinson' teşhisi konulmuştu!

Emre'nin yarışmada tam tamına 9 kilo verdiğini belirten ünlü fenomen Ata Benli şunları söyledi:

"Belki biliyorsunuz, Emre'nin hastalığı var. Bu az bir rakam değil. Boyun ve geniz bölgesinden verdiği kilolara dikkat ederseniz görebilirsiniz. Emre'nin Konya çekimlerinde ailesinin yanına gittiğini ilk ben duyurdum bunun sebebi ise hastalığının tedavisi için ailesiyle görüşmesiydi. Çünkü her gün bu hastalıkla mücadele edip tedavi olacak. Arkadaşlar Emre'nin hastalığı Parkinson. Parkinson hastalığını belki biliyorsunuz; sinir hastalığıdır. El titremesi, konuşmada tutukluk, hızla kilo verme bunların belirtisidir."

Emre Büber'in özel yaşamı merak konusu oldu. Hırsı ve başarısı ile dikkat çeken isimler arasında bulunan MasterChef Emre kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İşte Emre'nin hayatına dair bilinenler...

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI

EMRE BÜBER KİMDİR?

MasterChef Emre Büber, 26 yaşında ve aslen Konya Bozkırlıdır. Lise eğitimini Açık öğretim lisesinde tamamlayan Emre Büber, 2015'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığından mezun oldu.

Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de Avusturya'da doğmuştur ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelip okuluna devam etmiştir.

Avusturya'da kokoreç, şırdan ve Adana şiş yapan bir mekanda çalışan Emre Büber, dünyaca ünlü İngiltereli şef Jamie Oliver'la da çalışmıştır.

Emre Büber, 4 yıl Antalya'da animatörlük yaptıktan sonra 19 yaşında Avusturya'ya geri döndü. 2 yıl süpermarkette çalıştıktan sonra yaklaşık 3-4 yıl profesyonel mutfakta çalıştı. Yemek yapmayı sevdiğini ifade eden Emre Büber, doğal ürünler yetiştirip onları sezonunda kullanmayı hedeflemiş.

EN BÜYÜK HAYALİ

MasterChef ana kadrosuna giren Emre Büber, ileride bir çiftlik restoranım olmasını, insanlara ürün değerini göstermek istediğini ve şuan MasterChef'te hedefim finalde yarışmak olduğunu söyledi. MasterChef Emre, yarışmaya 7 Kasım günü veda eden isim oldu.

INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Ana kadroya giren MasterChef Emre Büber'in sosyal medyada kullandığı hesaplar merak ediliyor. MasterChef Emre Büber, Instagram'da “emres.kitchen” kullanıcı adıyla yer alıyor. Yaptığı yemekler ve günlük hayatında paylaşımların olduğu hesabının şu an 196 bin takipçisi bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.