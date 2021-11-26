DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 AUZEF sonuçları açıklandı!
Topkapı'dan Edirne'ye Türk islam eserleri takviyesi
26 Kasım MasterChef O Ses birincisi kim oldu?
Paranızı paravana kaptırmayın!
MasterChef Hasan Acun Ilıcalı'yı bile şaşkına çevirdi! İşte o olay
Erzurum kayakçılığının temeli Haliç'ten atılmış
Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ilk kez 3 puanı kaçırdı
HDP'li Leyla Güven'e 5 yıl hapis cezası
Ayaklarınız kuruyor ve topuklarınız çatlıyorsa...
Ortak bildiri yayımlandı; Putin, Aliyev ve Paşinyan'dan kritik açıklamalar
Yerli helikopter 'kara şahin'in 50'nci motoru da üretildi
Numan Kurtulmuş: Dövizdeki dalgalanma ortadan kalkacak
AB'den bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması
Kahvaltının ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz?
Erdoğan: Bu faizler düşecek

TIMETURK / YAŞAM / MasterChef Hasan Acun Ilıcalı'yı bile şaşkına çevirdi! İşte o olay

MasterChef Hasan Acun Ilıcalı'yı bile şaşkına çevirdi! İşte o olay

MasterChef'te yaşanan gelişmeler gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Son olarak yarışmacı Hasan, Acun Medya ekibinden olmasa da başka birinden ültimatom aldığı ortaya çıktı.

29 Dakika Önce
2021-11-26 22:19:23
MasterChef Hasan Acun Ilıcalı'yı bile şaşkına çevirdi! İşte o olay

MasterChef'te yakışıklılığı ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hasan Biltekin'in kısa bir süre önce yarışmadan bir günlüğüne çekildiği öğrenilmişti. Hasan bu durum hakkında ; 'Kız arkadaşım Hülya'nın annesi vefat etti. O yüzden sizlerden izin istedim. Sizler de verdiniz çok sağ olun. Yanında oldum.' ifadeleriyle açıklamada bulunmuştu. Sevgilisi doktor Hülya Acar'ın kim olduğu ise hayranlar tarafından hemen ortaya çıkartılmıştı.

Sevgilisinin Hasan'ı diğer MasterChef yarışmacıları Dilara, Safanur ve Pelin'den kıskandığı ve bu sebeple konuşmasını istemediği durumu öğrenilmişti. Sevgilisine kendi bilekliğini veren Hülya Acar'ın bu davranışı 'Hasan benim' demeye çalıştığı şeklinde yorumlanmıştı. Hülya Acar'dan bu sefer 'Pelinle yan yana gelmeyeceksin!' ültimatomu geldiği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş