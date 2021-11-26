MasterChef Hasan Acun Ilıcalı'yı bile şaşkına çevirdi! İşte o olay

MasterChef'te yaşanan gelişmeler gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Son olarak yarışmacı Hasan, Acun Medya ekibinden olmasa da başka birinden ültimatom aldığı ortaya çıktı.

MasterChef'te yakışıklılığı ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hasan Biltekin'in kısa bir süre önce yarışmadan bir günlüğüne çekildiği öğrenilmişti. Hasan bu durum hakkında ; 'Kız arkadaşım Hülya'nın annesi vefat etti. O yüzden sizlerden izin istedim. Sizler de verdiniz çok sağ olun. Yanında oldum.' ifadeleriyle açıklamada bulunmuştu. Sevgilisi doktor Hülya Acar'ın kim olduğu ise hayranlar tarafından hemen ortaya çıkartılmıştı.

Sevgilisinin Hasan'ı diğer MasterChef yarışmacıları Dilara, Safanur ve Pelin'den kıskandığı ve bu sebeple konuşmasını istemediği durumu öğrenilmişti. Sevgilisine kendi bilekliğini veren Hülya Acar'ın bu davranışı 'Hasan benim' demeye çalıştığı şeklinde yorumlanmıştı. Hülya Acar'dan bu sefer 'Pelinle yan yana gelmeyeceksin!' ültimatomu geldiği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.