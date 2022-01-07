MasterChef Dilara elendi mi? MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Perşembe akşamı ekrana gelen yarışmanın yeni bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşandı.Gecenin sonunda elenen isim Dilara oldu. Peki, MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar..

MasterChef'te bu akşam elenen isim Dilara oldu. Böylelikle son 4'e kalan isimler Eren, Sergen, Hasan ve Tahsin oldu.

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

Dilara Başaran, 1997'de dünyaya geldi. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan yarışmacı, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirdi.

24 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılan Başaran, 15 yaşında sektöre stajyer olarak adımını attı. İstanbul'un en iyi otellerinden birinde bu mesleğe başladığını ve 7-8 yıldır da bu şekilde devam ettiğini belirtiyor. Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde, yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında aşçı olarak çalıştığını aktaran MasterChef Dilara, emlak sektöründe olan ailesine de zaman zaman yardım ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.