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TIMETURK / YAŞAM / Masterchef Araz Aghnami Aknam kimdir, kaç yaşındadır?

Masterchef Araz Aghnami Aknam kimdir, kaç yaşındadır?

Acun Ilıcalı’nın kanalı TV 8’de yayınlanan Masterchef programının dikkat çeken ismi Araz Aghnami Aknam internette en çok aranan isimler arasına girdi. Peki Araz Aghnami Aknam, kimdir, kaç yaşındadır işte tüm merak edilenlerin cevabı…

23 Dakika Önce
2021-11-12 18:05:35
Masterchef Araz Aghnami Aknam kimdir, kaç yaşındadır?

Yarışmaya yedeklerden katılmayı başaran MasterChef Araz Aghnami Aknam'ın eşi kendisinden daha ünlü biri çıktı.

Araz Aghanmi Aknam 26 Temmuz 1990 yılında İra'ın başkenti olan Tahran'da dünyaya gelmiştir. Aslan burcu olan başarılı yarışmacı 1.99 metre boyunda ve 128 kilodur.

ARAZ AGHANMİ AKNAM'IN EŞİ KİM?

Araz Aghanmi Aknam başarılı voleybolcu Ecem Alıcı Aknam ile evli çıktı. Ecem Alıcı Aknam 1 Ocak 1994 doğumlu ve Aydun Büyükşehir Belediyespor takımında oynuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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