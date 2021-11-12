Masterchef Araz Aghnami Aknam kimdir, kaç yaşındadır?

Acun Ilıcalı’nın kanalı TV 8’de yayınlanan Masterchef programının dikkat çeken ismi Araz Aghnami Aknam internette en çok aranan isimler arasına girdi. Peki Araz Aghnami Aknam, kimdir, kaç yaşındadır işte tüm merak edilenlerin cevabı…