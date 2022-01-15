DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Yanık'tan önemli açıklamalar
Necmettin Batırel: Erdoğan'ın uyguladığı sistem 'Nobel ekonomi ödülü'ne layık görülecek
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasında dikkat çeken yenilik
Kuzey Koreli hackerlar, 2021 yılında 400 milyon dolarlık kripto para çaldı
Ali Babacan: Evlerde elektrik faturası yangını var
Bilim insanları, insan beyni hakkında yeni bir bulgu keşfetti
MasterChef 2021'in şampiyonu belli oldu
Rotayı Türkiye'ye çevirdiler
Bülent Ersoy: Komutanın şemsiye tuttuğundan haberim yoktu, vebali bana ait değil
Yunanistan, bu yıl asgari ücrete ikinci kez zam yapma kararı aldı
Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında
Borsa, altın, dolar, euro: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Yüksek Seçim Kurulu, seçime girecek siyasi partileri belirledi
Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
CIA'nın Ukrayna askerlerini 'direniş' için eğittiği iddia edildi

TIMETURK / YAŞAM / MasterChef 2021'in şampiyonu belli oldu

MasterChef 2021'in şampiyonu belli oldu

TV8'de yayınlanan yemek yarışması MasterChef'in finalinde şampiyon Eren Kaşıkçı oldu.

1 Saat Önce
2022-01-15 09:26:08
MasterChef 2021'in şampiyonu belli oldu

TV8'de yayınlanan yemek yarışması Masterchef şampiyonu 2022 canlı yayında belli oldu. Finale adını yazdırmayı başaran Biltekin ve Eren Kaşıkçı, canlı yayında yaptıkları yemeklerle 2022 Masterchef Türkiye birincisi olmak için mücadele etti. İki etaplı finalin ilk gününde Eren'in hazırladığı menü şeflerden daha fazla puan topladı ve puan avantajıyla Eren ikinci güne önde başladı.

İkinci oyunda yarışmacılardan dört ana malzeme seçmeleri ve bu malzemeler ile yaratıcı bir tabak çıkarmaları söylendi. Sürenin sonunda tadım yapan şeflerin değerlendirmesi ile Hasan ve Eren, 19'a puan aldı.

Son oyunda ise hayatlarında dönüm noktası olan, mesleğe yönelmelerine sebep olan yemeği yapmaları istendi. Yapılan yemeklerin tadımını yapan şefler, Hasan'a 20, Eren'e 23 puan verdi.

Şeflerden toplamda 26 oy alan Eren Kaşıkçı, rakibi Hasan Biltekin'den 7 puan fazla alarak toplamda 134 oyla 2021 Masterchef Türkiye şampiyonu oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş