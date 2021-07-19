DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Japonlar neden Türkiye'ye gelip kazı yapıyor?
Savcı kocasını, 3 yıl boyunca 'hâkimim' diye kandırdı
Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'nın 2021 Yılı Grand Prix Develi Etabı Gerçekleştirildi
Erdoğan’ın uçağında sürpriz konuk
Deve kuşuna görülmemiş talep!
Erdoğan'dan 'Kıbrıs' açıklaması
Uğur Dündar’ı hayal kırıklığına uğratan reyting
Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' vurgusu
DEVA Genel Başkan Yardımcısı partisinden istifa etti
Şampiyonlar Ligi ön eleme kuraları açıklandı
Fenerbahçe forma fiyatları | Fenerbahçe yeni sezon forması ne kadar?
KKTC’de delinen ambargolar, sürprizler ve tepkiler
Kim Jong-un'dan gençlere 'geleneksel hayat tarzı' tavsiyesi
KKTC’de açıklanacak müjde ve “Kıbrıs Türk Devleti”
Tansu Çiller kimdir? Tansu Çiller hangi yıllarda başbakanlık yaptı?

TIMETURK / YAŞAM / Maskeli koyun görenleri gülümsetti

Maskeli koyun görenleri gülümsetti

Kars'taki canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi yaşanan hareketlilik renkli görüntülere de sahne oluyor.

4 Saat Önce
2021-07-19 11:13:42
Maskeli koyun görenleri gülümsetti

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Sabah erken saatlerde köy ve çiftliklerden Alparslan Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki alana getirilen kurbanlıklar, burada besiciler tarafından satışa sunuluyor.

thumbs_b_c_f574d1b9e760310ac4f5d4730764210e

Besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda, zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Pazarda satın aldığı koyuna maske takarak otomobilinin bagajına bırakan Adem Kaya, çevredekileri gülümsetti.

2021_Temmuz_AA-25111649

Kaya, AA muhabirine, pazardan kurbanlık satın aldığını belirterek, "Kurban pazarı kalabalık olduğu için önlem aldık. Ortalıkta hastalık var. Koyunumuza da maske taktık. Kovid-19'u atlattığımız için hastalığa dikkat çekmek istedik." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH