Maske Kimsin Sen Şövalye kim çıktı? Maske Şövalye kim?

Maske Kimsin Sen Şövalye kim çıktı? Maske Kimsin sen yarışmasının merak edilen isimlerinden biri olan şövalye, maskesini çıkardığında büyük bir şok yaşandı. Milyonların doktor olarak tanıdığı bir ismin maske altından çıkması büyük bir heyecan oluşturdu. Peki ama Maskenin altındaki kimdi? Maske Şövalye kim çıktı? Ender Saraç mı? İşte detaylar...

Maske Kimsin Sen Şövalye kim çıktı? Maske Kimsin sen yarışmasının merak edilen isimlerinden biri olan şövalye, maskesini çıkardığında büyük bir şok yaşandı. Milyonların doktor olarak tanıdığı bir ismin maske altından çıkması büyük bir heyecan oluşturdu. Peki ama Maskenin altındaki kimdi? Maske Şövalye kim çıktı? Ender Saraç mı? İşte detaylar...

Maske Kimsin Sen Şövalye kim çıktı?

İlk yayınlandığı günden bu yana milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan "Maske Kimsin Sen?" yarışmasının merak edilen ismi şok etkisi yarattı. Milyonların "sağlık dehası" olarak adlandırdığı doktor ve yazar Ender Saraçmaskenin Şövalyesi çıktı.

Maske Şövalye kim?

Maske Kimsin Sen yarışmasındaki Şövalye, Dr. Ender Saraç'ın ta kendisi.

M. Ender Saraç 1959 yılında İzmir'de doğdu. 1990 yılından bu yana Ayurveda çalışmaları yapan Ender Saraç evli ve 3 çocuk babasıdır. Türkiye'de doğal ve sağlıklı yaşamla ilgili bilincin geliştirilmesi konusunda bahsedilen şirketler ve kitabın dışında çok sayıda televizyon programı, yazılı basın röportajı, seminer, konferans ve panellerle oldukça yoğun bir çalışma yaptı. Günümüzün sanat, politika ve iş dünyasından pek çok tanınmış kişi bu yöntem ile zayıflamakta, koruyucu hekimlik almakta veya hastalıklarına çare bulmaktadırlar. (Kaynak:endersarac.com)

Eğitimleri;

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu

T.C. Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Uzmanı

İsviçre, Hollanda, Almanya ve Hindistan'da Ayurveda eğitimi ve sertifikası Türk Akupunktur Derneği'nden Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Eğitimi ve Sertifikası

T.C. Sağlık Bakanlığından onaylı Estetik Medikal Hekimliği Eğitimi ve Sertifikası

Türk Tabipler birliğinden alınan İş Yeri Hekimliği Eğitim ve Sertifikası

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.