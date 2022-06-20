Maryam Feyziyeva Azerbaycanlı Ünlü Pop Starı Dilara Kazımovanın Türk Menejeridir

Maryam Feyziyeva Lady Gagaya Benzerliği ile Dikkat çeken ve Aynı Zamanda Dövmeleri Barbados Güzeli Ünlü Şarkıcı Rihannaya Özenerek yaptırmış.

Maryam Feyziyeva Lady Gagaya Benzerliği ile dikkat çeken ve Dövmeleri Barbados güzeli ünlü şarkıcı Robyn Rihannaya özenerek yapılan

Maryam Feyziyeva 20 nisan 1997 yilinda Azerbaycan Baku şehirinde Dünyaya Gelmiş .

18 yaşında Ülkesinden Komşu Ülke Gürcüstana Taşınarak Tiflis Şehirinde Makyaj Artisiti Eğitimini alarak Çalışmaya Başlamıştır

Sonrasında Muzik Egitimi Alan Maryam Feyziyeva bir çok Azerbaycan Festivallerinde Sahne almıştır .

Gürcüstanda Manken Olarak " Prime Models Managments " 1 yıl Çalışmıstır

Gürcüstanda Yaşamaya Devam Eden Mariam Feyziyeva , Azerbaycanlı Ünlü Popstar Aynı Zamanda Azerbaycanı Eurovision da 2014 yılında Temsil Eden Dilara Kazımova' nın aynı zamanda Türk Menejeri Maryam Feyziyeva

17 Haziran 2022 tarihinde İstanbulda Yeni Klip projesiyle Gündeme Bomba Gibi Oturan Bir İş Başarmıştır .

Kilipin İsmi " XARİZMA "

Maryam Feyziyeva Klipte Hem Menejer Olarak Hemde " DRAGQUEEN " rolünde oynamışdır , Klipiten Sicak Görüntüler: