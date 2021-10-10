Mars'ta doğan insanlar farklı mı olacak?

Mars'a yerleşen herhangi bir kolonici insanın, dünyadan önemli ölçüde daha yüksek radyasyona ve daha zor yaşam koşullarına maruz kalacağı nispeten küçük bir habitatla sınırlı yaşayacağı öne sürülüyor.

Evrimsel biyologların teorilerine göre Mars'ta doğacak insanlar birkaç kuşak içinde Dünyalılardan belirgin ölçüde farklı görünmeye ve işlev göstermeye başlayabilir. Teknoloji girişimcileri insanların gelecekte çok gezegenli bir tür olmasından bahsetmeyi sever. Ancak bizi Mars gibi yerlere götürecek teknolojiye fazlaca odaklanmış olduğumuzdan, insanlar Mars'ta doğmaya başladığında neler olacağına dair yeterince düşünce üretilmiyor. Marslı insanlar Dünyalılardan farklı özelliklere mi sahip olacak?

Mars ile Dünya

Mars, güneş sisteminde Dünya'ya en çok benzeyen gezegen. Hatta Dünya gibi kutup buzlarına bile sahip: Kuzey kutbu 2,8 km kalınlığında bir buzlu sudur ve çoğunlukla karbondioksitten oluşan güney kutup buzu daha da kalındır.

Ancak iki gezegen arasında önemli farklılıklar var: Mars, 6780 km çap ölçüsüyle Dünya'dan neredeyse yarı yarıya daha küçük. Havası, atmosferin %95'ini oluşturan karbondioksittir. Mars'taki sıcaklıklar düzenli aralıklarla -125 santigrat dereceye iner ve yüzeyinde yaşamayı neredeyse imkansız hale getirir.

Mars, güneş sistemindeki tüm gezegenler arasında en büyük volkanlara ev sahipliği yapıyor ve suyun sıvı fazda oldukça bol olduğuna inanılan bir dönemde çok daha fazla volkanik aktiviteyi sahipti. Dahası, bir zamanlar soğuk yüzeyini radyasyondan koruyan kalın bir atmosferi ve manyetik alanı vardı ancak artık yok.

Peki, bu farklı koşullarda yaşayan Marslı insanlar nasıl özellikler taşıyabilir?

Marslı insanların olası özellikleri

Mars'a yerleşen herhangi bir kolonici insan, Dünya'dan önemli ölçüde daha yüksek radyasyona ve daha zor yaşam koşullarına maruz kalacağı nispeten küçük bir habitatla sınırlı yaşayacak. Bu yüzden doğal seçilimin Mars'ta doğan insanları zamanla Dünyalı insanlardan farklılaştıracak özellikleri öne çıkaracağı düşünülüyor. Dahası, evrimsel biyolojiye göre radyasyonun varlığı ile bu değişim yalnızca birkaç kuşak içinde gerçekleşebilir.

Marslıların aşağıdaki özellikleri geliştirmesi bekleniyor:

Kırılgan kemikler — Mars'taki yerçekimi Dünya'nın üçte biri kadar olduğundan daha yoğun ve daha kırılgan kemikli bireyler doğabilir.

Miyop oluşumu — İnsanlar Mars'ta Dünya'da olduğu kadar uzağı görmeyeceğinden miyop geliştirebilir. Derin çukurlardaki zifiri karanlıkta yaşadığı için kör olan mağara balıkları ve kapalı mekanlarda fazla zaman geçiren çocukların miyop olma olasılığının yükseldiğini gösteren bazı çalışmalar var.

Değişen deri tonu — İnsan derisi bizi Dünya'daki ultraviyole ışınlarından koruyan melanin adlı bir pigment içeriyor. Cildinde daha fazla melanin bulunan insanlar daha koyu bir deriye sahip olur. Yüksek radyasyon düzeyine tepki olarak Marslılar bu radyasyondan korunmak için tamamen yeni bir pigment türü geliştirebilir. Marslıları henüz var olmayan bir ten rengiyle düşünmek zor değil.

Gelişmiş oksijen alımı — Marslı insanlar oksijeni daha verimli kullanmayı öğrenmek zorunda ve belki de oksijenin deniz seviyesinden %40 daha düşük olduğu Tibet platosunda yaşayan insanlarla benzer özellikleri adapte edebilirler. Tibetlilerin metabolizması düşük oksijenle başa çıkmak üzere değişmiştir. Kanın hareketini iyileştiren daha yoğun kılcal damarlara sahipler ve metabolizmaları glikoz tüketimini en üst düzeye çıkarırken yakılan vücut yağı miktarını sınırlıyor.

Zayıf bağışıklık sistemi — Bazı teorilere göre Mars'ın hastalık yapan bakteri gibi canlılardan yoksun ortamı insan bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu durum Marslı insanların mikrop taşıyan Dünyalılardan uzak durmasını gerektirebilir. İki popülasyon arasındaki gen akışının azalması veya durması insanlarda türleşmeyi getirebilir. Elbette pratik bir çözüm bulunursa başka.

Avantajlı özellikler genetik mutasyonla eklenebilir

Bu değişikliklerden yararlı olanları yalnızca genetik mutasyonları artıran radyasyonla değil, aynı zamanda CRISPR/Cas9 gibi gen düzenleme araçları aracılığıyla yapay yollarla da teşvik edilebilir. Marslı insanlar için avantajlı olacak özellikler genetik mutasyonla kazandırılabilir

Pek çok evrimsel biyolog sağlıklı bir genetik çeşitlilik için Mars'taki ideal insan kolonisinde Dünya'nın her köşesinden yaklaşık 100.000 kişinin olması gerektiğine inanıyor. Özellikle genetik olarak en çeşitli insanlar olan Afrika'dan gelenler bunlar arasında.

Bazıları bir gün Mars'ı ikinci bir Dünya haline getirebileceğimize inanıyor. Böyle iddialı bir girişim mümkün olsa bile tamamlanması yüzyıllar alacak. Marslı yerleşimcilerin Dünya'dan uzaklaşması için yeterli bir süre olabilir.

Yazar Berkay Alpkunt kimdir?

Coğrafya ve astronomi üzerine geniş kapsamlı içerikler hazırlıyor. Diğer ilgi alanları canlı hayatı, bilim tarihi ve ülkeler olarak sıralanır. Aynı zamanda bağımsız video oyunlarına ilgilidir.

Kaynak: ungo.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.