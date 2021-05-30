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Marmara Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

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30.05.2021 09:20:41
Marmara Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülen bölgenin Trakya bölümünde çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

Öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Trakya geneli, geceden itibaren Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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