Mardin hava durumu (20 Ocak – 18 Şubat)

Kış mevsimi zorlu hava koşulları sebebiyle insan hayatını zorlaştırmaktadır. Özellikle çalışan kişiler ve öğrenciler için durum daha da zorlaşmaktadır. Zorlu hava koşulları karşısında tedbirli olmak isteyen kişiler evden çıkmadan önce oturduğu kentin hava durumu raporunu merak etmekte. Peki, Mardin kaç derece? Mardin’de ne zaman kar yağacak?