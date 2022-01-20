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TIMETURK / YAŞAM / Mardin hava durumu (20 Ocak – 18 Şubat)

Mardin hava durumu (20 Ocak – 18 Şubat)

Kış mevsimi zorlu hava koşulları sebebiyle insan hayatını zorlaştırmaktadır. Özellikle çalışan kişiler ve öğrenciler için durum daha da zorlaşmaktadır. Zorlu hava koşulları karşısında tedbirli olmak isteyen kişiler evden çıkmadan önce oturduğu kentin hava durumu raporunu merak etmekte. Peki, Mardin kaç derece? Mardin’de ne zaman kar yağacak?

43 Dakika Önce
2022-01-20 09:50:27
Mardin hava durumu (20 Ocak – 18 Şubat)

Mardin 'de ne zaman yağmur yağacak? Mardin bu gün güneşli mi? Mardin 'de hava kaç derece? Sorularının cevapları İzmir'de oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Mardin hava durumu

20 Ocak Perşembe günü sıcaklığın 0 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yer yer kar yağışı, açık hava

-6°

21 Ocak Cuma günü sıcaklığın -3 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-3°

-6°

22 Ocak Cmt günü sıcaklığın -3 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-3°

-6°

23 Ocak Pazar günü sıcaklığın 0 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yer yer kar yağışı, açık hava

-3°

24 Ocak Pzt günü sıcaklığın -2 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu, yer yer kar yağışlı

-2°

-4°

25 Ocak Salı günü sıcaklığın -2 ve -7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yer yer yoğun kar yağışı, açık hava

-2°

-7°

26 Ocak Çarşamba günü sıcaklığın -2 ve -9 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yer yer yoğun kar yağışı, açık hava

-2°

-9°

27 Ocak Perşembe günü sıcaklığın 1 ve -8 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

-8°

28 Ocak Cuma günü sıcaklığın 1 ve -8 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-6°

29 Ocak Cmt günü sıcaklığın 0 ve -9 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

-9°

30 Ocak Pazar günü sıcaklığın 1 ve -9 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

-9°

31 Ocak Pzt günü sıcaklığın 1 ve -9 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

-9°

1 Şubat Salı günü sıcaklığın 1 ve -8 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

-8°

2 Şubat Çar günü sıcaklığın 4 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar, karla karışık yağmur ve yağmur

-3°

3 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 3 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

-5°

4 Şubat Cuma günü sıcaklığın -3 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

-6°

5 Şubat Cmt günü sıcaklığın -3 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

-6°

6 Şubat Pazar günü sıcaklığın -3 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

-5°

7 Şubat Pzt günü sıcaklığın 4 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar yağışı

-4°

8 Şubat Salı günü sıcaklığın 3 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu sonrası güneş

-5°

9 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 3 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

-6°

10 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 3 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok Bulutlu

-6°

11 Şubat Cuma günü sıcaklığın 4 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

-5°

12 Şubat Cmt günü sıcaklığın 4 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

-4°

13 Şubat Pazar günü sıcaklığın 4 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar, karla karışık yağmur ve donan yağmur

-4°

14 Şubat Pzt günü sıcaklığın 5 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-4°

15 Şubat Salı günü sıcaklığın 5 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

-5°

16 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 6 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş

-4°

17 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 7 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

-4°

18 Şubat Cuma günü sıcaklığın 6 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

-3°

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