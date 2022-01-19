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TIMETURK / YAŞAM / Mardin'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Mardin'de okullar tatil mi? Son Dakika Mardin Valiliği kar tatili açıklaması

Mardin'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Mardin'de okullar tatil mi? Son Dakika Mardin Valiliği kar tatili açıklaması

Mardin'de yarın okullar tatil mi? Mardin'de 20 Ocak yarın kar tatili olup olmayacağı araştırılıyor. Kar yağışlarının 3 gün süreceği haberinden sonra veliler valilikten kar tatili açıklaması bekliyor. Peki Mardin'de okullar tatil edildi mi? Mardin Valisi son dakika tatil açıklaması yaptı mı? Mardin'de hangi ilçelerde kar tatili var? İşte Son dakika Mardin kar tatili açıklamaları...

35 Dakika Önce
2022-01-19 17:51:53
Mardin'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Mardin'de okullar tatil mi? Son Dakika Mardin Valiliği kar tatili açıklaması

Mardin'de yarın okullar tatil mi? Mardin'de 20 Ocak yarın kar tatili olup olmayacağı araştırılıyor. Kar yağışlarının 3 gün süreceği haberinden sonra veliler valilikten kar tatili açıklaması bekliyor. Peki Mardin'de okullar tatil edildi mi? Mardin Valisi son dakika tatil açıklaması yaptı mı? Mardin'de hangi ilçelerde kar tatili var? İşte Son dakika Mardin kar tatili açıklamaları...

Mardin'de yarın okullar tatil mi?

Mardin'de hava şartlarının çetin ilerlemesinden dolayı valilikten açıklamalar geldi. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş okulların bir gün daha Mardin'de tatil olacağını, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personellerin ise idari izinli sayılaaklarını belirten bir twit yayınladı.

Son Dakika Mardin Valiliği kar tatili açıklaması

Mardin Valisi 20 Ocak Perşembe günü kar tatili için aşağıdaki açıklamaları yaptı.

İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle yarın da (20.01.2022) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz, 20.01.2022 Perşembe günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır. .

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