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TIMETURK / YAŞAM / Manisa hava durumu (21 Ocak- 19 Şubat)

Manisa hava durumu (21 Ocak- 19 Şubat)

Hava durumu birçok insanın gündeminde olan bir durumdur. Çünkü insan hava şartlarına karşı hazırlıklı olmayı ister. Bu sebeple de oturduğu bölgenin hava durumunu kontrol ederek önlem almaya çalışır. Manisa ilinde ikamet eden vatandaşlar hava durumunu araştırmakta. Peki, Manisa’da hava kaç derece?

48 Dakika Önce
2022-01-21 16:28:57
Manisa hava durumu (21 Ocak- 19 Şubat)

Manisa 'da bugün hava güneşli mi? Manisa 'ya ne zaman kar yağacak? Manisa 'ya yağmur ne zaman yağacak? Manisa 'da hava kaç derece? Soruları Manisa 'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Manisa hava durumu

21 Ocak Cuma günü sıcaklığın 12 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava

12°

22 Ocak Cmt günü sıcaklığın 6 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yağmur veya yer yer sulu kar, açık hava

-5°

23 Ocak Pazar günü sıcaklığın 1 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-5°

24 Ocak Pzt günü sıcaklığın 1 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-4°

25 Ocak Salı günü sıcaklığın 1 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-3°

26 Ocak Çar günü sıcaklığın 2 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

-3°

27 Ocak Per günü sıcaklığın 3 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-2°

28 Oca Cuma günü sıcaklığın 7 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

-2°

29 Ocak Cmt günü sıcaklığın 7 ve -1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bol Güneşli

-1°

30 Ocak Pazar günü sıcaklığın 8 ve 2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

31 Ocak Pzt günü sıcaklığın 11 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

11°

1 Şubat Salı günü sıcaklığın 11 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

11°

2 Şubat Çar günü sıcaklığın 12 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Aralıklı yağış

12°

3 Şubat Per günü sıcaklığın 11 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bir süreliğine yağmur

11°

4 Şubat Cuma günü sıcaklığın 9 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif yağmur

5 Şubat Cmt günü sıcaklığın 10 ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Aralıklı yağış

10°

6 Şubat Pazar günü sıcaklığın 9 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif yağmur

7 Şubat Pzt günü sıcaklığın 9 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

8 Şubat Salı günü sıcaklığın 9 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

9 Şubat Çar günü sıcaklığın 10 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yağmur

10°

10 Şubat Per günü sıcaklığın 10 ve 8 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yağmur

10°

11 Şubat Cuma günü sıcaklığın 10 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Aralıklı yağış

10°

12 Şubat Cmt günü sıcaklığın 11 ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yağmur ihtimali

11°

13 Şubat Pazar günü sıcaklığın 10 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

10°

14 Şubat Pzt günü sıcaklığın 11 ve 9 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif yağmur

11°

15 Şubat Salı günü sıcaklığın 15 ve 8 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

15°

16 Şubat Çar günü sıcaklığın 14 ve 9 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yağmur

14°

17 Şubat Per günü sıcaklığın 12 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

12°

18 Şubat Cuma günü sıcaklığın 11 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Rüzgarlı

11°

19 Şubat Cmt günü sıcaklığın 11 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

11°

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