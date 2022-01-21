Manisa hava durumu (21 Ocak- 19 Şubat)

Hava durumu birçok insanın gündeminde olan bir durumdur. Çünkü insan hava şartlarına karşı hazırlıklı olmayı ister. Bu sebeple de oturduğu bölgenin hava durumunu kontrol ederek önlem almaya çalışır. Manisa ilinde ikamet eden vatandaşlar hava durumunu araştırmakta. Peki, Manisa’da hava kaç derece?