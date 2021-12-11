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TIMETURK / YAŞAM / Manda sütü şifa dediler, şimdi 250 baş sürüsü oldu

Manda sütü şifa dediler, şimdi 250 baş sürüsü oldu

Almanya'da gıda sektöründe firmalarda yöneticilik yapan Derya Sözen, 10 yıl kadar önce kayınpederinin pankreas kanserine yakalanması üzerine döndüğü Türkiye'de, hastalığa sütünün iyi geleceği tavsiyesi üzerine manda yetiştirmeye başladı.

3 Saat Önce
2021-12-11 17:14:34
Manda sütü şifa dediler, şimdi 250 baş sürüsü oldu

Gurbetçi bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğup büyüyen Derya Sözen, kayınpederinin hastalığa yakalanmasının ardından döndüğü Samsun'da eşiyle kurduğu çiftlikte 250 büyükbaş hayvan yetiştiriyor.

Almanya'da üniversiteden mezun olduktan sonra gıda sektöründe farklı firmalarda yöneticilik yapan 38 yaşındaki Derya Sözen, Bayram Sözen ile evliliğinden 2 çocuk sahibi oldu.

Yaklaşık 10 yıl önce kayınpederinin pankreas kanserine yakalanması üzerine eşiyle Türkiye'ye dönme kararı alan Derya Sözen, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kendilerine yeni bir hayat kurdu. Kayınpederinin hastalığına manda sütünün iyi geleceği tavsiyesi üzerine birkaç hayvan alıp eşiyle beslemeye başlayan Sözen, bu işi sevince çiftlik kurmaya karar verdi.

Zamanla işlerini büyüten Sözen çiftinin çiftliklerinde bugün 200 mandanın yanı sıra 50 inekleri bulunuyor. Derya Sözen, Türkiye'ye döndükten sonra yeni bir hayata başladıklarını söyledi. Eşinin köyünde 10 dönümlük alanda kurdukları çiftlikte manda yetiştirmeye başladıklarını belirten Sözen, "Mandaları çok seviyorum. Tamamen doğal ve stressiz ortamda ailemle manda yetiştiriyoruz." dedi.

“Kimse inanamıyor burada mandacılık yaptığıma”

Bütün gününü mandalarla geçirdiğini anlatan Sözen şöyle devam etti:

"Sabahları erken kalkıp sporumu yapıyorum. Çocukları okula gönderiyorum. Daha sonra ahıra geçip mandaların süt sağımını ve bakımını, beslenmesini yapıyorum. Burada ineklerimiz, tavuklarım ve atlarım var. Çok mutlu ve huzurlu bir hayat sürüyoruz. Kimse inanamıyor burada mandacılık yaptığıma. Dışarıda modern giyinip eve gelip bu kıyafetleri giyip nasıl ahırda çalıştığıma inanamıyorlar ama çok huzurlu bir hayat. İlk başlarda çekindim ama şu an hayvanlar bana daha alışkın diyebilirim. Onlara sevgiyle yaklaşınca onlar da o şekilde geliyor. Şehir hayatı insanı yoruyor ama hayvanlarla ilgilenmek, traktörle işler yapmak, yem götürmek, buzağı emzirmek terapi gibi, huzur veriyor, sakinleştiriyor beni."

Elde ettikleri sütten yoğurt, kaymak ve peynir ürettiklerini dile getiren Sözen, Avrupa ile bağlarını koparmadığını, zaman zaman Almanya ve Hollanda'ya giderek manda çiftliklerini gezdiğini, işini nasıl büyütebileceği konusunda araştırma yaptığını aktardı.

Bayram Sözen ise "Bu işi bu kadar ilerletmemizin yegane sebebi eşim. Zorluklarla karşılaştık fakat çocukluk hayalimdi çiftliğimiz, hayvanlarımız olsun, çocuklarımızı doğal ortamda büyütelim. Bunu gerçekleştirmiş oldum." diye konuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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