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TIMETURK / YAŞAM / Manavgat'ta yangın yerleşim yerlerine sıçradı: 3 mahalle boşaltındı

Manavgat'ta yangın yerleşim yerlerine sıçradı: 3 mahalle boşaltındı

Antalya'da 2 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 3 mahalle boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.

3 Saat Önce
2021-07-28 14:25:18
Manavgat'ta yangın yerleşim yerlerine sıçradı: 3 mahalle boşaltındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde 2 farklı noktada yangın başladı. İlk yangın haberi kırsal Yeniköy Mahallesi'nden geldi. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Yeniköy, Evrenseki ve Kalemler mahalleleri boşaltıldı.

Side kavşağında ikinci yangın

Ekipler Yeniköydeki yangına müdahale ederken ikinci bir yangın haberi ise kent merkezinden geldi. Side kavşağı yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın da rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Bölgenin yerleşim yerlerine yakın olması riski artırdı. Alevler karayolu refüjündeki palmiye alanlarına da sıçradı. Bölgede iki petrol istasyonunun olması büyük korku yarattı.

Bakan bölgeye gidiyor

Ekipler alevlerin o istasyonlara ulaşmaması içi havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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