Mamak'ta Karadeniz rüzgarı esti! 1,5 Ton hamsi tüketildi

Karadeniz müzikleriyle, türkülerle, bol bol hamsi ve eğlence dolu Geleneksel 2. Hamsi Festivali Mamaklılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Üreğil Millet Bahçesi'nde gerçekleşen festivale, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 1.5 ton hamsinin tüketildiği festivalde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, balık ekmekleri vatandaşlara kendi elleriyle de ikram etmeyi unutmadı. Düzenlenen festival ve etkinliklerin temel amacının birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Başkan Köse, “Biz Mamaklılar olarak büyük bir aileyiz. Böyle güzel coşkulu günlerde bir araya geliyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz birlikteliğimiz ve beraberliğimiz. Birliğimiz daim olsun inşallah” dedi.

Kendisiyle gurur duyuyoruz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye düzenlemiş olduğu festivalden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, “ Bu tür buluşmalara ayrı bir önem atfediyoruz. Mamak Belediye Başkanımız bu konuda yüzümüzü ağartacak bir performans ortaya koyuyor. Sadece Mamak düzeyinde değil Ankara düzeyinde de yaptığı faaliyetlerden dolayı kendisiyle gurur duyuyoruz” dedi.

Mamak her alanda gelişiyor

Salgın döneminde bile hız kesmeden hizmet ve eser ürettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her hafta sonu bir açılış yapıyoruz. Yazın sonuna kadar bu açılışlarımız devam edecek. Eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Bizim tek amacımız var vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak. Bunun içinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Söz verdik yaptık, şimdi daha da fazlasını yapıyoruz. Güzel Mamak'ı, insan, çocuk, genç, çevre dostu, estetik katılımcı ve daha da güzel bir marka şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Mamak her alanda gelişiyor” diye konuştu. .