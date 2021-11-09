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Makas atanlara 35 milyon lira ceza

TIMETURK / YAŞAM / Makas atanlara 35 milyon lira ceza

Makas atanlara 35 milyon lira ceza

İstanbul'da 1 Ocak-8 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 35 milyon lira para cezası kesildi.

2 Saat Önce
2021-11-09 10:52:11
Makas atanlara 35 milyon lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren ve makas atan sürücülere yönelik denetimlerde uygulanan cezaların bilançosu açıklandı.

Buna göre, seyir halinde takipli olarak ya da sabit noktalardan yapılan denetimler neticesinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme suçundan 27 bin 388 sürücüye toplam 8 milyon 599 bin 832 lira para cezası uygulandı.

19 bin 946 sürücüye ise makas atma suçundan toplam 26 milyon 707 bin 694 lira ceza kesildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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