Makarnada 'bunlar da olur mu' demeyin

Makarna sadece peynir ve salçalı olmaz. Öyle farklı türleri var ki. Makarnada 'bunlar da olur mu?' diyebilirsiniz

Ev yemekleri arasında sıkça yapılan ve her türlü çeşninin üzerinde denendiği makarna öyle tatlar sunar ki şaşırırsınız. Makarnanın en büyük özelliği ise kolay yapılıyor olması ve süslemesinin zengin bir içerikle sağlanması.

Klasik domates ve peynirli makarnanın dışında öyle tarifler var ki, " o kadar da değil" diyeceğiniz türden.

İşte makarnanın türlü halleri:

Avokadolu makarna

Mutfak robotunda püre haline getireceğiniz avokado işinizi kolaylaştıracak.

1 paket makarna 2 avokado 1/2 (yarım) demet fesleğen veya kişniş

1/2 (yarım) limon 3-4 diş sarımsak 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ve Tuz

Makarnayı kaynar suda, diriliğini kaybetmeyecek şekilde haşlayın.Rondoya 2 tane soyulmuş ve çekirdeği çıkartılmış avokado, fesleğen veya kişniş, limon, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve tuzu koyup krema kıvamına gelene kadar çevirin.

Haşladığınız ve suyunu süzdüğünüz makarnaya bu karışımı ekleyip iyice harmanlayın ve sıcakken servis yapın.

Üzerine rendelenmiş parmesan veya kaşar peyniri koyarak da servis yapabilirsiniz.

Balkabaklı makarna salatası

Tatlısına ve yemeğine alışığız ama...250 gr makarna 300 gr bal kabağı 50 gr ketçap

1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 bas soğan 200 gr lor yada yağsız beyaz peynir

Bir avuç kıyılmış maydanoz İstenirse kabaca ufalanmış biraz ceviz.Kabakları haşlayıp püre yapın ve içine yağda kavrulmuş soğanı ve ketçabı ilave ediln. Makarnayı bu sosla karıştırın ve üzerine peynir ekleyin. Ceviz ve maydanozla süsleyin.

Isırgan otlu ve peynirli makarna

Mezelerde ve salatalardan aşina olduğumuz ısırgan otu bu kez farklı konseptte karşımızda...

1 paket boru makarna 1 demet ıspanak 1 demet ısırgan Maydanoz 1 su bardağı çökelek veya lor peynir 1 su bardağı kaşar peyniri Tuz, karabiber, acı pul biber 1 çay bardağı zeytinyağı

Üzeri için: 1 su bardağı kaşar peyniri 2 yemek kaşığı dolusu un 1 su bardağı süt

4 yumurta Tuz 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı.

Ispanak, ısırgan otu ve maydanozu yıkayıp ince ince doğrayın.

Çökelek veya lor, kaşar peyniri, baharatları ekleyip karıştırın. Zeytinyağını da ilave edip karıştırın.

Diğer tarafta makarnayı kaynayan suya atıp biraz tuz ilave edip haşlayın. Hafif diri kalsın. Fırında da pişecek.

Makarnayı süzün. Soğuk suya tutmayın! Isırganlı karışıma döküp karıştırın.Yağlanmış tepsiye döküp yayın. Üzerine bastırarak yerleştirin.Ayrı bir kapta kaşar peyniri ve unu karıştırın. Süt, yumurta ve tuzu ekleyip karıştırın. Makarnanın üzerine yayın.Tereyağını parça parça makarnanın üzerine paylaştırın.Tepsinin üzerini başka bir tepsi veya folyo ile kapatıp 30 dk pişirin. Üzerini açıp kızarana kadar yeniden pişirin.İlk sıcaklığı geçince dilimleyerek servis edin.

Kaju fıstıklı tavuklu makarna

Kaju fıstığı, tavuk parçacıklarıyla beraber kavruluyor ve sonra beşamel sosun içinde makarnayla birleşiyor.

Yarım paket spagetti makarna 2 parça tavuk göğsü 1 ufak soğan Birkaç kırmız ve yeşil biber 2 kaşık soya sosu

1 çay kaşığı şeker Zeytinyağı 1 avuç kaju fıstık.

Derin tencerede su kaynatıp makarnayı içinde pişirin. Suyunu süzün.

Tavaya az zeytinyağı koyun ve ince doğranmış soğanları kavurmaya başlayın. Jülyen (ince uzun) doğranmış tavukları tencereye ekleyin. Üzerine bir kaşık şeker serpip tavukları pişirin.Pişmeye başladığında üzerine soya sosunu dökün. Kırmızı ve yeşil biberleri doğrayıp pişmesi sonlanmaya yakın tavuğa ekleyin. Makarnadan parça parça tavuğa eklerken yemeği karıştırın. Tuzunu kontrol edin. Üzerine kaju fıstıkları serpiştirin.



Humuslu-domatesli Makarna

En sevilen mezelerden birisi humus...

1 adet makarna 1,5 su bardağı haşlanmış nohut (Konserve) 3 diş sarımsak 4 yemek kaşığı zeytinyağı1 çay kaşığı tuz, kimyon, kırmızı toz biber, karabiber1 su bardağı makarna suyu2 yemek kaşığı tahin

Üzeri için:10-15 adet yeşil veya siyah zeytin 1 demet maydanoz.

Makarnayı kaynayan 10 su bardağı tuzlu suda haşlanmaya bırakın. Paketin üzerinde yazan dakikayı dikkate alarak haşlayın.Humuslu sosu hazırlamak için; haşlanmış nohut, sarımsakları zeytinyağı, tahin, tuz ve kimyonu mutfak robotunda çekip, püre oluncaya kadar çekin. Haşlanan makarnanın suyunu da ekleyin.Bu sosu, haşlayıp süzdüğünüz makarnayla iyice karıştırıp harmanlayın. Makarnayı servis tabağına aktarıp üzerini zeytin ve ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun.

Ispanaklı ve enginarlı lazanya

Lazanyayı ıspanak ve enginar gibi sebzelerle denemek ister misiniz?

500 gr. ıspanak 10 adet lazanya yaprağı 1 adet irice kuru soğan

1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber 3 kibrit kutusu beyaz peynir

2-3 yemek kaşığı zeytinyağ Tuz 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (ara katlar ve üzeri için)

Beşamel sos için: 2 yemek kaşığı un 4 su bardağı süt 1,5 yemek kaşığı tereyağ 2 yemek kaşığı krema Tuz.

zeytinyağ koyduğunuz tavada ince ince doğradığınız soğanı pişirmeye başlayın. Rengi şeffaflaşan soğanların üzerine iyice yıkadığınız ıspanakların kök ve sap kısımlarını doğrayın. Ispanaklar yumuşamaya başladığında yaprak kısımlarını da ekleyerek 2 dakika kadar pişirin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek karıştırın. Son olarak beyaz peyniri ekleyin ve ılınması için iç malzemenizi bir kenara alın.Ayrı bir tavada tereyağ ile unu hafif kavurun. Üzerine karıştırarak soğuk süt ekleyin. Süt ısınıp koyulaşmaya başlayana kadar karıştırarak pişirin. Kremayı ekleyerek pişirmeye devam edin. Çok koyu olmayan, boza kıvamından daha sıvı bir sos olmasına dikkat edin.

Karnabaharlı makarna

Karnabahardan parmak kalınlığında dilimler keserek işe koyulun...

1 paket makarna 1 küçük kase haşlanmış karnabahar 1 küçük kase sarımsaklı yoğurt

1 tatlı kaşığı biber ve domates salçası 1 yemek kaşığı sıvı yağı ve tereyağı

1 diş sarımsak 1 çay kaşığı tuz Yarım çay kaşığı karabiber.

Makarnayı haşlayın süzün. Derin bir kaba alın. Diğer tarafta tavaya yağları koyun ve rendelenmiş sarımsağı ve salçaları koyup, 2 dk kavurun. Tuz, karabiberi koyup karıştırın. Haşlanmış karnabaharları ilave edip karıştırın.

Bu sosu makarnanın olduğu derin kaba döküp, karıştırın ve servis tabaklarına pay edin.

Brokoli- kurutulmuş domatesli makarna

Brokolileri ve ince doğranmış bir diş sarımsağı cezbedecek...

2 1/2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı 284 340 gram makarna, çok renkli rotini kullandım

2 -3 kesim brokoli çiçeği 2 1/2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı Rendelenmiş taze parmesan peyniri içeren 130 ml kapasiteli bir bardak.Seçtiğiniz makarnayı, paketin talimat verdiği şekilde pişirin. Brokoliyi ocakta veya mikrodalgada, bir kasede ve kapakta az miktarda su kullanarak karıştırın. Brokolinin orta kısımda yumuşak ancak biraz gevrek olduğundan emin olun ve sonra suyu tahliye edin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.