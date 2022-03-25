DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sigaraya zam mı gelecek? 2 Nisan sigara zamlanacak mı? Hangi sigaralara zam yapılacak? Sigaraya ne zaman zam gelecek?
İhracatçıların 'Demir Leydi'si seçime hazırlanıyor
Hazır giyim sektörü krizin eşiğinde
Zincir marketlere ikinci soruşturma
19 Kişilik iş ilanına 17 bin kişi başvurdu
'Muhsin kardeşim darbecilere karşı sergilediği dik duruşuyla milletimizin gönlünde taht kurmuştur'
Et fiyatları neden yükseliyor?
EPDK'dan fatura düzenlemesi
Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan neden boşandı?
Et ihracatına kısıtlama kararı
Mahmut Kızıldemir’e Yeni Görev
Aşağılık kompleksi nedir, nasıl başa çıkılır?
Tokat Yeni Havalimanı'na 'Tokat' isimli ilk yolcu uçağı indi
Sinan Nazerzadeh, Kimdir ?
Almanya’dan kritik Rusya adımı

TIMETURK / YAŞAM / Mahmut Kızıldemir’e Yeni Görev

Mahmut Kızıldemir’e Yeni Görev

Fenerbahçeli İşadamları Derneği'nin (FBİAD) 2. Olağan Genel Kurulu, 13 Şubat Pazar günü İstanbul'da gerçekleşti.

37 Dakika Önce
2022-03-25 14:25:55
Mahmut Kızıldemir’e Yeni Görev

Fenerbahçeli İşadamları Derneği'nin 2. Olağan Genel Kurulu, 13 Şubat Pazar günü İstanbul'da gerçekleşti. Genel kurula Fenerbahçe ve iş dünyasının önemli isimleri ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Güven Güleşçe'nin2. Kez Başkan seçildiği genel kurulda FBIAD yönetim kurulanda Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mahmut Kızıldemir de yer aldı.

Mahmut Kızıldemir genel kurul sonrası önemli açıklamalarda bulundu. “Kurucularından olduğum Fenerbahçeli İş Adamları Derneğimizin 2. Olağan genel kurulunu tüm üyelerimizin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Bu yeni dönemde de yönetim kurulu üyesi olmaktan dolayı mutluyum. FBİAD'ı diğer derneklerden ayıran en büyük özelliği samimi doğal ve aidiyet bağı kuvvetli bir yapı olmasıdır. Bugün bu genel kuruldaki coşkuyu teveccühü görünce ne kadar güzel işler yaptığımızı görebiliyorum. Ve arkadaşlarımla birlikte bunun gururunu yaşıyorum. Yönetim kuruluna seçilen tüm arkadaşlarımı kutluyor, yeni dönemin hayırlar getirmesini diliyorum.

Son olarak genel kurulumuza katılım sağlayan değerli üyelerimize, kıymetli misafirlerimize ve tüm basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Genel Kurul, yeni dönemde Fenerbahçeli İşadamları Derneği yönetim kurulunda yer alacak isimlerin basına ve dernek üyelerine tanıtılmasıyla son buldu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş