Mahmut Kızıldemir’e Yeni Görev

Fenerbahçeli İşadamları Derneği'nin (FBİAD) 2. Olağan Genel Kurulu, 13 Şubat Pazar günü İstanbul'da gerçekleşti.

Fenerbahçeli İşadamları Derneği'nin 2. Olağan Genel Kurulu, 13 Şubat Pazar günü İstanbul'da gerçekleşti. Genel kurula Fenerbahçe ve iş dünyasının önemli isimleri ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Güven Güleşçe'nin2. Kez Başkan seçildiği genel kurulda FBIAD yönetim kurulanda Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mahmut Kızıldemir de yer aldı.

Mahmut Kızıldemir genel kurul sonrası önemli açıklamalarda bulundu. “Kurucularından olduğum Fenerbahçeli İş Adamları Derneğimizin 2. Olağan genel kurulunu tüm üyelerimizin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Bu yeni dönemde de yönetim kurulu üyesi olmaktan dolayı mutluyum. FBİAD'ı diğer derneklerden ayıran en büyük özelliği samimi doğal ve aidiyet bağı kuvvetli bir yapı olmasıdır. Bugün bu genel kuruldaki coşkuyu teveccühü görünce ne kadar güzel işler yaptığımızı görebiliyorum. Ve arkadaşlarımla birlikte bunun gururunu yaşıyorum. Yönetim kuruluna seçilen tüm arkadaşlarımı kutluyor, yeni dönemin hayırlar getirmesini diliyorum.

Son olarak genel kurulumuza katılım sağlayan değerli üyelerimize, kıymetli misafirlerimize ve tüm basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Genel Kurul, yeni dönemde Fenerbahçeli İşadamları Derneği yönetim kurulunda yer alacak isimlerin basına ve dernek üyelerine tanıtılmasıyla son buldu. .