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Mahkum son bölüm izle | Mahkum dizisinin son bölümü neden yayınlanmadı?
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TIMETURK / YAŞAM / Mahkum son bölüm izle | Mahkum dizisinin son bölümü neden yayınlanmadı?

Mahkum son bölüm izle | Mahkum dizisinin son bölümü neden yayınlanmadı?

Mahkum dizisinin son bölümü neden yayınlanmadı? Kısa sürede büyük ilgi gören Fox TV'nin en başarılı dizilerinden biri olan Mahkum, yeni bölümü yayınlanmadı. Mahkum dizisinin yeni bölümlerini araştıranlar bir hayli arttı. Dizinin hayranları yayın akışında diziyi göremedi ve Mahkum'un 5. bölümünü merak etmeye başladı. Peki ama Mahkum 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-01-07 21:41:36
Mahkum son bölüm izle | Mahkum dizisinin son bölümü neden yayınlanmadı?

Mahkum dizisinin son bölümü neden yayınlanmadı? Kısa sürede büyük ilgi gören Fox TV'nin en başarılı dizilerinden biri olan Mahkum, yeni bölümü yayınlanmadı. Mahkum dizisinin yeni bölümlerini araştıranlar bir hayli arttı. Dizinin hayranları yayın akışında diziyi göremedi ve Mahkum'un 5. bölümünü merak etmeye başladı. Peki ama Mahkum 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mahkum dizisinin son bölümü neden yayınlanmadı?

Yeni yıl tatili nedeniyle Mahkum dizisi bir süre ekranlara ara verdi. Bu hafta yayınlanmayan dizinin 13 Ocak 2022 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

Mahkum son bölüm izle

Mahkum dizisinin 5. bölümü henüz yayınlanmadı fakat son bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Sitede yayınlanmasının üzerine yukarıdaki linkten 5. bölümü de izleyebilirsiniz.

Mahkum dizisi 3. bölüm özeti;

Cinayet günü verdiği ifadeyi okuyan Fırat, deliye döner. Suçunu kabullendiği anda Cemre'nin sorduğu sorularla, yeni bir açmazın içinde bulur kendini. Soruşturmayı derinleştirip detayların peşine takılan Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkar. Savaş Yesari rolünü başarılı şekilde sürdüren Barış, babasının talimatı ile yeni bir sınavla karşı karşıya kalır. Eskrim sporunda başarılı olan Savaş'ın yerine, bir şampiyonla karşı karşıya gelecektir. Gösteriye hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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