Mahkum dizisi konusu | Mahkum senaristi ve yönetmeni kim?

Yayınlandığı ilk bölümde nefesleri kesen ve büyük bir oyuncu kadrosuna sahip olan Mahkum dizisinin yönetmen ve senaristi büyük bir merak uyandırdı. Başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu yer alıyor. Farklı konusu sayesinde hikayeyi benimseyen kitle; Mahkum dizisinin senaristi, yönetmeni, yapımcısını merak ediyor. Mahkum dizisi uyarlama mı? Mahkum dizisi senaristi kim? Mahkum dizisi yönetmeni ve yapımcısı kim? İşte detaylar...

Yayınlandığı ilk bölümde nefesleri kesen ve büyük bir oyuncu kadrosuna sahip olan Mahkum dizisinin yönetmen ve senaristi büyük bir merak uyandırdı. Başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu yer alıyor. Farklı konusu sayesinde hikayeyi benimseyen kitle; Mahkum dizisinin senaristi, yönetmeni, yapımcısını merak ediyor. Mahkum dizisi uyarlama mı? Mahkum dizisi senaristi kim? Mahkum dizisi yönetmeni ve yapımcısı kim? İşte detaylar...

Mahkum dizisi konusu

Onurlu bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut; Türkiye'nin en güçlü ailelerinden Yesariler'in oğlu Barış Yesari'nin işlediği kadın cinayeti dosyasını üstlenir.

İşlediği cinayetin üstünü, ailesinden aldığı güçle örtmeye çalışan Barış, karşısında hiç görmediği tarzdan bir savcıyla, Fırat'la karşı karşıya gelir. Fırat tehlikesi büyüdükçe büyür, Barış iyice köşeye sıkışır.

Her ne olursa olsun dosyanın peşini bırakmayan Fırat'ın hayatı, bir gecede kabusa dönüşür. Eşi Zeynep ve kızı Nazlı ile doğum gününü kutladıkları gecenin sabahında gözünü hapishanede açar. Zeynep'in ve kızı Nazlı'nın cinayet zanlısı olarak yargılanmaktadır. Fakat Fırat geriye dönük hiçbir şey hatırlamaz...

Mahkum dizisi uyarlama mı?

Mahkum dizisi Innocent Defendant adlı Güney Kore dizisinin bir uyarlamasıdır. İlk bölümü 23 Ocak 2017'de yayınlanmış ve 18 bölümde final vermiştir.

Mahkum dizisi senaristi ve yönetmeni kimdir?

Mahkum dizisinin senaristliğini Uğraş Güneş üstlenirken yönetmen koltuğunda da Volkan Kocatürk oturuyor. 130 dakikalık dizinin yapım şirketi NF yapım.

Innocent Defendant nedir?

Başrollerinde Ji Sung, Um Ki-joon, Kwon Yu-ri, Oh Chang-seok ve Uhm Hyun-kyung yer aldığı Güney Kore televizyon dizisidir. İlk bölümü SBS tarafından 23 Ocak 2017'de yayınlanan dizi 21 Mart 2017'de 18. bölümü ile sona ermiştir.

Innocent Defendant konusu; Park Jung-Woo, Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi'nde bir savcıdır. Bir gün uyanır ve kendisini ölüm mahkumu olarak hücrede bulur. Yaşadığı hafıza kaybı sebebiyle nasıl hapse girdiğine dair hiç bir şey hatırlamayan Jung-woo hafızasını geri kazanmak ve adını temize çıkarmak için mücadele etmektedir.

Mahkum dizisi oyuncuları

Onur Tuna

İsmail Hacıoğlu

Seray Kaya

Melike İpek Yalova

Hakan Karsak

Anıl İlter

Tugay Mercan

Hayal Köseoğlu

Muharrem Türkseven

Bülent Seyran

Furkan Kalabalık

Burcu Cavrar

Alara Bozbey

Gürberk Polat

Murat Şahan

Gökhan Tercan

Alya Sude Mazak

İlker Yağız Uysal

Bülent Düzgünoğlu

Hakan Salınmış

Nihal Koldaş

Mehmet Ulay

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.