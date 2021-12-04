Mahkemeden şok karar! Ayağına çivi battı, mağaza zincirinden 10 milyon dolar alacak

Dünyanın en büyük market zincirlerinden biri olan Walmart’ta 2015 yılında ayağına çivi batan bir kadının davası 2017 yılında mahkemeye taşınmıştı. Bir süredir devam eden mahkemede karar açıklandı ve mağaza, sakat kalan kadına 10 milyon dolar (yaklaşık 135 milyon lira) tazminat ödemeye mahkum edildi.

ABD'nin en büyük ve en yaygın şube ağına sahip mağazalar zinciri Walmart gündeme bir Tazminat haberiyle geldi.

Şirket mağazalarından birinde alışveriş yaparken ayağına çivi batan ve bu sebepten oluşan komplikasyonlar nedeniyle bacağının bir kısmını kaybeden kadının açtığı tazminat davasını kaybetti.

April Jones adındaki kadın 2015 yılında Walmart'ın South Carolina eyaletinde bulunan bir mağazasında alışveriş yaparken paslı bir çiviye basmış, çivi ayakkabısını delerek ayağını yaralamıştı. Bu yaralanma sonucu enfeksiyon kapan kadın birçok operasyon geçirmek zorunda kaldı ve daha sonra ayak parmaklarının bir kısmını ve sağ bacağının da neredeyse tamamını kaybetti.

10 MİLYON DOLAR TAZMİNAT KAZANDI

Jones bu yaşananlardan sonra 2017 yılında dava açarak Walmart'ı mahkemeye verdi. Üç yıl süren davadan sonra mahkeme şirketi suçlu buldu ve kadına 10 milyon Dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Jones'un avukatlarından biri karardan duydukları memnuniyeti “Mahkemeye müteşekkiriz.” sözleriyle değerlendirirken Walmart sözcüsü Randy Hargrove ise yaptığı açıklamada müşterilerin güvenliği için alınan önlemlere çok dikkat edildiğini ve kadının yaralanmasının sebebinin mağazadaki paslı çividen kaynaklandığına inanmadıkları ifade etti.

WALMART İDDİALARI REDDETTİ

Hargrove, açıklamasına “Jürinin verdiği karara saygı duymakla birlikte sunulan delillerin yaralanmayla ilgili kesin kanıt oluşturmadığını ve bunun mağazamızın suçu olmadığını düşünüyoruz.” sözleriyle devam etti.

Walmart 2016 yılında da Alabama eyaletinde alışveriş yapan bir müşteriye yöneltilen hırsızlık suçlaması nedeniyle mahkeme tarafından bu kişiye 2,1 milyon dolar tazminat ödemekle cezalandırılmıştı.

Kaynak: londragundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.