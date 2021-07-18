Madımak davasından 27 yıl hapis yatan 'Ahmet Dede' vefat etti

Madımak olayında suçlanan ve 27 yıl hapis yattıktan sonra özgürlüğüne kavuşan 87 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın vefat ettiği öğrenildi.

Ahmet Turan Kılıç kimdir?

1934 Sivas'ta doğumlu olan Ahmet Dede, (Ahmet Turan Kılıç) çeşitli mesleklerde çalışıp emekli olduktan televizyon tamirciliği ile geçimini sağlamaya başladı.

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yaşanan Madımak Oteli olaylarının ardından, 7 Temmuz gecesi evinden gözaltına alındı. Gözaltına alındığı zaman 60 yaşındaydı. Ailesi, Ahmet Dede'nin masum olduğunu savunarak "hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle suçsuz yere tutuklandığını” sürekli dile getirdi.

28 Şubat sürecinin medyada öne çıkan, hakkında birçok iddialarla birlikte yıllarca gündemde tutulan tartışmalı davanın mağdurlarından biri olarak tanındı.

Madımak olaylarında herhangi bir dahlinin olmadığına dair 15 şahidin Ahmet Dede'nin lehinde iade vermesine rağmen tutukluluğu devam etti.

Ahmet Dede, evinden gözaltına alındığı 7 Temmuz 1993'ten 2020 yılına kadar toplam 27 sene hapis yattı.

31 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ahmet Dede'nin cezasının kaldırılmasına karar verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.