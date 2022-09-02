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Mabel Matiz Fan sözleri | Mabel Matiz’in yeni şarkısı Fan

Türkçe müziğin ünlü isimlerinden Mabel Matiz’den yeni bir parça daha geldi. Dün akşam yayınlanan şarkının sözleri merak ediliyor. Mabel Matiz Fan şarkı sözleri arama motorlarında araştırılıyor. Peki Mabel Matiz Fan sözleri neler? İşte Fan şarkı sözleri…

50 Dakika Önce
2022-09-02 11:28:50
Mabel Matiz Fan sözleri | Mabel Matiz’in yeni şarkısı Fan

“Fan” 1 Eylül, Perşembe 22:00'da Pose Records etiketiyle bütün dijital platformlarda ve Mabel Matiz resmi Youtube kanalında yayına girdi. Mabel Matiz Fan şarkı sözleri araştırılıyor. İşte Fan sözleri:

Mabel Matiz Fan sözleri

Bırakalım onları canım

Konuşalım senli benli

Arada bi' estir fanı

Yaz günü terli terli

Aaayy

Yalansız dolansız, söyle neyinim ben?

Sen arandın, arandın

Şimdi gerilme, yok!

Deli duman alabora kalbin

Yel arıyo', sebebime talip

Kumaşı da nereli bilinmez

Yanmaz ütülenmez

Kimlere kalmış o bahçen?

Çalısı dikenime müşahit

Bu kadarı nefretin, aşktır

Yıkanmaz çitilenmez

Bırakalım onları canım

Konuşalım senli benli

Arada bi' estir fanı

Yaz günü terli terli

Aaayy

Yalansız dolansız, söyle neyinim ben?

Sen arandın, arandın

Şimdi gerilme, yok!

Deli duman alabora kalbin

Yel arıyo', sebebime talip

Kumaşı da nereli bilinmez

Yanmaz ütülenmez

Kimlere kalmış o bahçen?

Çalısı dikenime müşahit

Bu kadarı nefretin, aşktır

Yıkanmaz çitilenmez

Hem durma kaşın

Hem sabrımı taşır

Derim dul, alışır

Böyle kalınlaşır

Hem durma kaşın

Hem bardağımı taşır

Derim dul, alışır

Böyle kalınlaşır

Böyle kalınlaşır

Deli duman alabora kalbin

Yel arıyo', sebebime talip

Kumaşı da nereli bilinmez

Yanmaz ütülenmez

Kimlere kalmış o bahçen?

Çalısı dikenime müşahit

Bu kadarı nefretin, aşktır

Yıkanmaz çitilenmez

Deli duman alabora kalbin

Yel arıyo', sebebime talip

Kumaşı da nereli bilinmez

Yanmaz ütülenmez

Kimlere kalmış o bahçen?

Çalısı dikenime müşahit

Bu kadarı nefretin, aşktır

Yıkanmaz çitilenmez

Deli duman alabora kalbin

Yel arıyo', sebebime talip

Kumaşı da nereli bilinmez

Yanmaz ütülenmez

Kimlere kalmış o bahçen?

Çalısı dikenime müşahit

Bu kadarı nefretin, aşktır

Yıkanmaz çitilenmez .

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