Mabel Matiz Fan sözleri | Mabel Matiz’in yeni şarkısı Fan
Türkçe müziğin ünlü isimlerinden Mabel Matiz’den yeni bir parça daha geldi. Dün akşam yayınlanan şarkının sözleri merak ediliyor. Mabel Matiz Fan şarkı sözleri arama motorlarında araştırılıyor. Peki Mabel Matiz Fan sözleri neler? İşte Fan şarkı sözleri…
2022-09-02 11:28:50
“Fan” 1 Eylül, Perşembe 22:00'da Pose Records etiketiyle bütün dijital platformlarda ve Mabel Matiz resmi Youtube kanalında yayına girdi. Mabel Matiz Fan şarkı sözleri araştırılıyor. İşte Fan sözleri:
Mabel Matiz Fan sözleri
Bırakalım onları canım
Konuşalım senli benli
Arada bi' estir fanı
Yaz günü terli terli
Aaayy
Yalansız dolansız, söyle neyinim ben?
Sen arandın, arandın
Şimdi gerilme, yok!
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez
Bırakalım onları canım
Konuşalım senli benli
Arada bi' estir fanı
Yaz günü terli terli
Aaayy
Yalansız dolansız, söyle neyinim ben?
Sen arandın, arandın
Şimdi gerilme, yok!
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez
Hem durma kaşın
Hem sabrımı taşır
Derim dul, alışır
Böyle kalınlaşır
Hem durma kaşın
Hem bardağımı taşır
Derim dul, alışır
Böyle kalınlaşır
Böyle kalınlaşır
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez .
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